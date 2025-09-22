Orbán Viktor: Minden napra jut egy lebukás a Tisza Pártban, és a brüsszeli parancs is megérkezett

„Indul a parlamenti szezon. A szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalással kezdek, majdnem kész, az utolsó simításokat most végzem” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

Orbán Viktor a DPK-gyűlésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök rámutatott, minden nap hoz valami újat, vagy épp újabb lebukást a túloldalon.

A Tisza az szja brutális megemelése mellett a vállalkozásokat is elképesztően megsarcolná. Ebbe a vállalkozások belerokkannának. Tele van ezzel a sajtó. Mindezt miért?

– tette fel a kérdést, majd rögtön meg is válaszolta:

„Mert a bankadót el akarják törölni. Megjött a brüsszeli parancs” – hívta fel a figyelmet a kormányfő, miután Magyar Péterék újabb terve napvilágot látott.

A Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András szerint túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná.

Orbán Viktor feltette a költői kérdést: mit is várhatunk egy olyan párttól, amelynek a gazdasági vezetője egy külföldi banktól érkezett?

A miniszterelnök elárulta azt is, hogy a „parlamenti meló után” az este sem telik majd tétlenül: Lázár Jánossal, Szijjártó Péterrel és a többiekkel értékelnek majd.

„DPK-gyűlés után, HK-edzőtábor és békemenet előtt” – vette sorba az elmúlt és a Fidesz–KDNP, valamint a kormány előtt álló időszakot, majd azzal zárta: