Orbán Viktor: Minden napra jut egy lebukás a Tisza Pártban, és a brüsszeli parancs is megérkezett

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk, üzente a kormányfő a Harcosok kKlubja tagságának.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 11:10
„Indul a parlamenti szezon. A szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalással kezdek, majdnem kész, az utolsó simításokat most végzem” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. 

Orbán Viktor Facebook oldala
Orbán Viktor a DPK-gyűlésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök rámutatott, minden nap hoz valami újat, vagy épp újabb lebukást a túloldalon. 

A Tisza az szja brutális megemelése mellett a vállalkozásokat is elképesztően megsarcolná. Ebbe a vállalkozások belerokkannának. Tele van ezzel a sajtó. Mindezt miért?

– tette fel a kérdést, majd rögtön meg is válaszolta:

„Mert a bankadót el akarják törölni. Megjött a brüsszeli parancs” – hívta fel a figyelmet a kormányfő, miután Magyar Péterék újabb terve napvilágot látott.

A Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András szerint túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná.

Orbán Viktor feltette a költői kérdést: mit is várhatunk egy olyan párttól, amelynek a gazdasági vezetője egy külföldi banktól érkezett?

A miniszterelnök elárulta azt is, hogy a „parlamenti meló után” az este sem telik majd tétlenül: Lázár Jánossal, Szijjártó Péterrel és a többiekkel értékelnek majd.

„DPK-gyűlés után, HK-edzőtábor és békemenet előtt” – vette sorba az elmúlt és a Fidesz–KDNP, valamint a kormány előtt álló időszakot, majd azzal zárta: 

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk! Huhuhu

 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

