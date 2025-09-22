Szentkirályi Alexandra: Mindenkinek joga van megtudni, mire készül a Tisza + videó

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke ezen mondatával buktatta le pártját.

Tarr Zoltán (Forrás: Európai Parlament/Philippe Stirnweiss)

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt: egy olyan párt, amely nem mer nyíltan beszélni az adóterveiről, nem sok jót ígér az embereknek.

Ha jön a Tisza-kormány, jön a Tisza-adó. Mindenkinek joga van megtudni, mire készül a Tisza Párt.

– Mindenkinek be kell mutatnunk, milyen következményekkel járna, ha a Tisza kerülne kormányra. Hallgassunk az eszünkre, és döntsünk okosan jövő áprilisban – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki egy másik videóban leszögezte: a Tisza el akarta titkolni, hogy brutális adóemelésre készül.

– A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené.

Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez eljuttatják az igazságot: átver a Tisza

– írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Szórólapon üzen a Fidesz a Tisza-adóról

A kormánypárti politikus videóban mutatta be, hogy a fővárosban is megkezdődött a tájékoztató szórólapok terjesztése. A videóban elhangzik:

az emberek azzal nyernek, ha megmaradnak a családtámogatási kedvezmények és az alacsony adók.

A frakcióvezető emlékezett: a tisza-ado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.