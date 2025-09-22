Tisza-adóSzentkirályi AlexandraTisza Párt

Szentkirályi Alexandra: Mindenkinek joga van megtudni, mire készül a Tisza + videó

Budapesten is megkezdődött a Tisza-adóról szóló tájékoztató szórólapok terjesztése, erről Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője számolt be.

2025. 09. 22. 10:52
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke ezen mondatával buktatta le pártját. 

Tarr Zoltán (Forrás: Európai Parlament/Philippe Stirnweiss)

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt: egy olyan párt, amely nem mer nyíltan beszélni az adóterveiről, nem sok jót ígér az embereknek. 

Ha jön a Tisza-kormány, jön a Tisza-adó. Mindenkinek joga van megtudni, mire készül a Tisza Párt.

– Mindenkinek be kell mutatnunk, milyen következményekkel járna, ha a Tisza kerülne kormányra. Hallgassunk az eszünkre, és döntsünk okosan jövő áprilisban – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki egy másik videóban leszögezte: a Tisza el akarta titkolni, hogy brutális adóemelésre készül. 

– A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené. 

Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez eljuttatják az igazságot: átver a Tisza 

– írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. 

Tisza-adó szórólap
Szórólapon üzen a Fidesz a Tisza-adóról  

A kormánypárti politikus videóban mutatta be, hogy a fővárosban is megkezdődött a tájékoztató szórólapok terjesztése. A videóban elhangzik:

 az emberek azzal nyernek, ha megmaradnak a  családtámogatási kedvezmények és az alacsony adók. 

A frakcióvezető emlékezett: a tisza-ado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.

 


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Purger Tamás/MTI)
 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Szalai Piroska: A Tisza szakértői számtalanszor elárulták, hogy megszorításokban gondolkodnak

