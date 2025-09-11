Orbán Viktor: Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha!

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyben a Ferencváros egykori válogatott futballistájáról, örökös bajnokáról, Simon Tiborról emlékezett meg annak alkalmából, hogy csütörtökön bemutatták a róla szóló könyvet. Az eseményről ebben a cikkben számoltunk be részletesen. A kormányfő Simon Tibor egyik olyan mondatát idézte fel, amelyet még ma is gyakran hallani:

Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha!

A megalkuvást nem tűrő legenda szeptember elsején lett volna 60 éves.

A Fradi legendája 1965. szeptember 1-jén született Budapesten. A Pénzügyőr SE-ben kezdett futballozni, majd a Központi Sportiskola színeiben szerepelt, onnan igazolta le 1984-ben a Ferencváros. A zöld-fehéreknél 1997-ig játszott, aztán egy szezon erejéig a BVSC-t erősítette. Ezt követően visszatért az FTC-hez, majd újra a BVSC, végül a REAC következett, 2001-ben visszavonult. A Ferencvárosban 338 alkalommal lépett pályára és hét gólt szerzett. Az NB I-ben összesen 204 találkozón szerepelt és kétszer talált a hálóba.

A bajnokságot és a Szuperkupát egyaránt háromszor, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg, illetve alapembere volt az első magyar csapatnak – ez az FTC volt az 1995–96-os idényben –, amely csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában. A válogatottban 1989 és 1995 között 16-szor játszott. 2002. április 23-án hunyt el, amikor hajnalban Budapesten, egy II. kerületi szórakozóhelyen megtámadták és brutálisan bántalmazták.

Simon Tiborról lapunk portrét is készített, amelyet ide kattintva érhetnek el.