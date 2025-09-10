Orbán Viktor vérlázítónak nevezte, hogy a Tisza Párt átveri az embereket + videó

– A Tisza-adó egy dolog. Azzal nem értünk egyet. De az, hogy át akarják verni az embereket, na az vérlázító – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor az Öt stúdiójában (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök az Öt YouTube-csatornának adott interjújából osztott meg egy részletet, amiben jelezte, hogy nem szakpolitikai vita zajlik ebben a kérdésben, hanem szavahihetőségről van szó.

A kormányfő szerint lehet steril szakpolitikai vitát folytatni, de nem erről van szó, hanem egy átverésről.

Emlékeztetett Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki fórumára is, amelyen látható volt, hogy megszavaztatják a Tisza összegyűlt embereit adózásról, majd másnap azt letagadták.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)