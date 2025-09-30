Orbán Viktor: Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért

– Ez nem jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív, de sikerült elérnünk, hogy az alkotmányba bekerült az, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Az alkotmányban sikerült azt is lefefektetnünk, hogy csak két nemet ismerünk, férfi és női nemet – közölte Robert Fico a Mária Valéria hídnál, ahol Orbán Viktorral közösen mondott beszédet a híd 130. születésnapját ünnepelve.

– Azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak – reagált beszédében Orbán Viktor. „Ehhez is gratulálok.”

Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért.

– tette hozzá a miniszterelnök.

