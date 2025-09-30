Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Orbán Viktor: Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért
Robert FicoMária Valéria hídOrbán Viktor

Orbán Viktor: Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért

A két nem alkotmányba foglalt egyenlősége és a köztük köttetett házasság védelme kapcsán fogalmazott meg gondolatokat Robert Fico, amelyre Orbán Viktor is reagált beszédében a Mária Valéria hídnál annak 130. születésnapjának ünnepén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 13:44
– Ez nem jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív, de sikerült elérnünk, hogy az alkotmányba bekerült az, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Az alkotmányban sikerült azt is lefefektetnünk, hogy csak két nemet ismerünk, férfi és női nemet – közölte Robert Fico a Mária Valéria hídnál, ahol Orbán Viktorral közösen mondott beszédet a híd 130. születésnapját ünnepelve.

– Azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak – reagált beszédében Orbán Viktor. „Ehhez is gratulálok.” 

Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért.

– tette hozzá a miniszterelnök. 

A Mária Valéria hidat ünneplő miniszterelnöki beszédekről korábban ITT számoltunk be. 


