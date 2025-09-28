Orbán Viktor: Mozgalmas hét, folytatása következik + videó

Az elmúlt hét kiemelkedő eseményeit sűrítette egy videóba a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor közösségi oldalára feltett videójának a címe is sokatmondó:
Mozgalmas hét. Holnap folyt. köv.
Menczer Tamást Gavra Gábor kérdezte.
Magyar Péter terel, ugyanis egyre kétségesebb, össze tud-e gereblyézni a Tisza párt 106 egyéni jelöltet.
A bukott Momentum bukott elnöke most sem hazudtolta meg magát.
Minden, amit eddig a fiatal lány eltűnéséről és haláláról tudunk.
