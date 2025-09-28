Bejelentés: Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége

Hétfőn reggel fél nyolctól Orbán Viktor miniszterelnök lesz a Harcosok órája podcastvendége. A kormányfő Németh Balázs műsorvezetővel szót ejt a Szőlő utcai álhírbotrányról. Mint ismert, a baloldal lejárató kampányt indított a kormány ellen. Egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Orbán Viktor a vasárnapi DPK-körlevelében már elárulta a véleményét az ügyben, amikor a következőt írta:

Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.

De a műsorban szó esik arról is, hogy Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta.

Az ismertetés szerint Orbán Viktor beszámol Donald Trump amerikai elnök legutóbbi telefonhívásáról is. A Debreceni Digitális Polgári Kör találkozóján a miniszterelnök azt már megosztotta, hogy milyen körülmények között beszélgetett az amerikai elnökkel hazánk álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.

Az sem marad ki, hogy Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozóján azt mondta, hogy

naggyá tesszük Magyarországot.

De az is szóba kerül, hogy ez mit jelent, ha már volt erre 15 év.

Orbán Viktor júliusban már vendége volt a Harcosok órája legelső adásának, amire a hagyományos tusványosi helyzetértékelése után került sor. A miniszterelnök hétfői interjújáról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órájában (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)