Portik nem tágít, fel akarja borítani a Fenyő-gyilkosság jogerős ítéletét

Hamarosan Portik Tamás és ügyvédje is benyújtja a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyével kapcsolatos felülvizsgálati indítványát – tudta meg a Magyar Nemzet Szikinger Istvántól, Portik védőjétől. Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter júniusban nyújtotta be ezt a kérelmet, de még nem tudni, a Kúria mikor hozza meg a döntését.

A felülvizsgálat egy olyan rendkívüli jogorvoslati lehetőség, amely kizárólag a jogerős ügydöntő határozattal szemben vehető igénybe. Legtöbb esetben anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkoznak. Ez szerepel – a Mandiner cikke szerint – Gyárfásék kérelmében is, mert álláspontjuk szerint „az első és másodfokon a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói sem a bűnsegédi magatartás megállapítására”. Nemsokára Portikék is beadják az indítványukat, és feltételezhető, hogy hasonló okokra fognak hivatkozni.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, a saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten.

A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét.

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Az ügyben áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás rábólintott Portik tervére, hogy megöleti a médiacézárt. A gyilkossági ügy hátteréről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.