Portik TamásgyilkosságGyárfás Tamás

Portik nem tágít, fel akarja borítani a Fenyő-gyilkosság jogerős ítéletét

Rövid időn belül a Kúriához fordul a Fenyő-gyilkosság ügyében Portik Tamás és védője, Szikinger István – tudta meg a Magyar Nemzet. Portikot és Gyárfás Tamást felbujtóként elkövetett emberölés miatt ítélte el jogerősen áprilisban a bíróság, ám mindketten ártatlannak vallják magukat.

Pámer Dávid
2025. 09. 08. 15:01
Gyárfás Tamás és Portik Tamás Forrás: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamarosan Portik Tamás és ügyvédje is benyújtja a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyével kapcsolatos felülvizsgálati indítványát – tudta meg a Magyar Nemzet Szikinger Istvántól, Portik védőjétől. Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter júniusban nyújtotta be ezt a kérelmet, de még nem tudni, a Kúria mikor hozza meg a döntését.

 A felülvizsgálat egy olyan rendkívüli jogorvoslati lehetőség, amely kizárólag a jogerős ügydöntő határozattal szemben vehető igénybe. Legtöbb esetben anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkoznak. Ez szerepel – a Mandiner cikke szerint – Gyárfásék kérelmében is, mert álláspontjuk szerint „az első és másodfokon a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói sem a bűnsegédi magatartás megállapítására”. Nemsokára Portikék is beadják az indítványukat, és feltételezhető, hogy hasonló okokra fognak hivatkozni.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, a saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. 

A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét. 

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Az ügyben áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás rábólintott Portik tervére, hogy megöleti a médiacézárt. A gyilkossági ügy hátteréről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.