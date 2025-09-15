Rákay Philip: Telt ház lesz a digitális polgári körök szombati találkozóján + videó

Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Rákay Philip: Telt ház lesz a digitális polgári körök szombati találkozóján

Kötelező részt venni a digitális polgári körökben, és nem szabad lehajtott fejjel járni – mondta Rákay Philip a Harcosok órájában. Németh Balázs vendégeként beszélt a Tisza-adóról és az ellenzéki hergelésről is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 8:17
Rákay Philip, a digitális polgári körök nagykövete a Harcosok órájában arról beszélt, hogy több mint hetvenezren csatlakoztak eddig, ami azért is jelentős, mert a hagyományos polgári létformától távol áll a digitális világ, de rá kellett jönni, hogy ott is jelen kell lenni.

Rákay Philip beszámolt a digitális polgári körök munkájáról a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

Egyre többen látják be, hogy jelen kell lenni, és nem kell lehajtott fejjel járni, igenis igazunk van a legtöbb közéletet szétfeszítő dologban

– mondta, jelezve: vajon mi a helyzet a tiszás applikációval, melyről Radnai Márki ismerte be, hogy Amerikában kezelik? Kitért arra is, tele volt az ellenzék külföldi, főként amerikai adományozókkal, és most kiviszik oda a teljes adatkezelést, ami millió kérdést vet fel.

 

Miért nem osztrák cégtulajdonosoknál szervez szafarit Hadházy Ákos?

Szóba került Hatvanpuszta is, amiről azt mondta: több tízezerszámra hevernek a pusztulás szélén álló gazdasági épületek Magyarországon, melyeket nem éri meg felújítani, főleg funkcióváltás nélkül, hiszen golfpályaként, fogadóként többet is rendbe hoztak már ilyen ingatlanból.

– Örülni kellene, hogy vannak emberek, akik, ha magánterületen is, de belevágnak ilyen felújításokba, és megmentenek valamit az utókornak. Érthető persze, hogy Hadházy Ákosnak lelki igénye van a kommunista államosításra, de ezt be kellene fejezni, és nem kéne magánterületre engedély nélkül bemenni, meg létrákon lógva kukucskálni.

– Amikor osztrák cégek autópályákat építve vitték ki a profitot, nem lehetne az osztrák cégtulajdonosoknál és ingatlanjaiknál szafarit szervezni? – tette fel a kérdést.

 

Baloldali gazdaságpolitikát képvisel Magyar Péter 

A Tisza-adó kapcsán felidézte: az édesanyák adómentességére mondták, hogy arcátlanság, ami jellemzi a pártot.

Amíg nem jött ki Tarr Zoltán beszéde, egy szó sem esett adócsökkentésről meg adókalkulátorról, és az is felvet pár kérdést, hogy ha adót akarnának csökkenteni, mit nem szabad elmondani?

Irreleváns, hogy adócsökkentésről beszél a Tisza. És azt is érdemes megnézni, kik azok a közgazdász zsenik, akik ott ülnek a pártnál. Ezek a zsenik korábban hónapról hónapra elmagyarázták, hogy államcsőd lesz, és nem lett – idézte fel.

Emlékeztetett: az IMF-megállapodást elsőként Kádár János kötötte meg, és az IMF mondta meg, mire szabad költeni a pénzt. Ennek vetett véget Orbán Viktor, aki kiseperte az IMF-et, így ma már senki nem mondja meg, lehet-e 13. havi nyugdíjra költeni a pénzt vagy szja-mentességre.

A Tisza Párt szekerét toló Surányi György és Petschnig Mária évek óta mondják, hogy az egykulcsos adó nem jó, közben elkótyavetyélték az aranytartalékot.

A kirakatban hazudozhat Magyar Péter, de a képlet egyértelmű, ezek a balos közgazdászok vannak mögötte

– hangsúlyozta.

Rákay Philip arról is beszélt, hogy a Tisza adóemelési terve alapján a befektető cégek is távol maradhatnak majd, hiszen most a társasági adó kilenc százalék, de Magyar Péterék tervei szerint ez is jelentősen emelkedne. – Jó lenne, ha a tiszás kisvállalkozók is belegondolnának abba, hogy rájuk nézve mit jelentene a Tisza-adó.

Az adás végén elhangzott: a szombati DPK országos találkozón telt ház lesz, de az is lehet DPK-tag, aki már tagja a Harcosok Klubjának is.

Borítókép: Rákay Philip (Forrás: Facebook)


Válságban az európai mainstream pártok

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

