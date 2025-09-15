A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Hétről hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza Párt széles körű megszorításokra készül, de a választásig titokban tartaná őket. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

A Tisza Párt alávetné az országot Brüsszel követeléseinek (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A választók megtévesztésére épít Magyar Péter

A Tisza Párt azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését. A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna.

Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna: még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne.

A Tisza ezen felül legalább egymillió család, valamint több százezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné.

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés. Az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne. A Századvég korábbi becslései alapján az intézkedés

a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné, ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene,

az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.