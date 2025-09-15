A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Rendkívüli

Kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza Párt súlyos megszorításokba kezdene. A párt megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat. A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják – derül ki a Századvég felméréséből.

Munkatársunktól
2025. 09. 15. 6:30
Tarr Zoltán és Magyar Péter, Tisza Párt, adó MTI/Purger Tamás
Hétről hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza Párt széles körű megszorításokra készül, de a választásig titokban tartaná őket. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A Tisza Párt alávetné az országot Brüsszel követeléseinek (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

 

A választók megtévesztésére épít Magyar Péter

A Tisza Párt azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését. A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna.

Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna: még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne.

A Tisza ezen felül legalább egymillió család, valamint több százezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné.

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés. Az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne. A Századvég korábbi becslései alapján az intézkedés

a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné, ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene,

az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.

 

A magyarok kétharmada nem ért egyet a Tisza-csomaggal

A felnőtt lakosság többsége a Tisza-csomag valamennyi vizsgált eleméről rossz véleménnyel van. A párt háromkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények eltörlésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a magyarok 68 és 65 százaléka nem támogatja. Emellett az orosz energiahordozók tiltásának elutasítottsága is eléri a kétharmados arányt.

A magyarok kétharmada elutasítja a Tisza-csomagot (Forrás: Századvég)

Az eredmények visszaigazolják Tarr Zoltán félelmét:

a Tisza-csomag elemei valóban rendkívül népszerűtlenek.

Az azonban, hogy a párt a helyzetet úgy kezelné, hogy a programjának részleteit titokban tartja – sőt, egyes esetekben szándékosan megpróbálja félrevezetni a választóit – elfogadhatatlan, ugyanis a Tisza okozta gazdasági és társadalmi károkat azoknak is el kell majd szenvedniük, akiket sikerül megtéveszteniük.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

