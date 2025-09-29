  • Magyar Nemzet
Rapid délutáni friss – Hazánk megnehezítette az ukrán propagandisták dolgát + videó

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 17:22

Megrekedt a Szőlő utcában a DK, közben a miniszterelnök kiosztotta az álhírgyártókat a Harcosok órájában. Friss információ, ha már álhírekről van szó, az ukrán propaganda is nehezebben juthat el Magyarországra. Ezeket a témákat hozta a Rapid délutáni adásába Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója.

Kertész Dávid azzal indította az adást, hogy annyira berögződött a Demokratikus Koalíciónál (DK) az álhír, hogy továbbra is terjesztik. Máté Patrik szerint megdöbbentő, hogy még ma 

az Országgyűlésben sem bírt magával az ellenzék, továbbra is azt sejtetik, hogy politikusok érintettségéről lehet szó.

Hozzátette azt is, hogy az elmúlt egy hétben már sokan és sokszor elmondták, hogy erről szó sincs, amelyeket bizonyítékokkal is alátámasztottak. Megjegyzésként csak annyi, valóban elromlott az ellenzék GPS-e, mert nem tudnak kikanyarodni a Szőlő utcából.

Máté Patrik emlékeztetett Orbán Viktor ma reggeli, a Harcosok órájában elhangzott nyilatkozatára, ahol már sokadszor kiemelte az a kormányzati álláspontot, hogy 

ilyet nem lehet csinálni, ilyen igaztalan vádakat nem lehet terjeszteni a magyar politika világában.

Munkatársaink áttértek arra, hogy korábban Ukrajna lényegében az összes magyar jobboldali hírportált letiltotta, így területén azokat nem lehet olvasni. Válaszként hazánk sem volt rest, úgy fékezik meg a beáramló ukrán propagandát, hogy egytucatnyi fórum vált elérhetetlenné, így a szomszédos országból érkező álhírek nehezebben érkeznek meg Magyarországra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

