Rapid délutáni friss – Megsértődött a svéd miniszterelnök + videó

Véleményt mondott a magyar miniszterelnök, majd megsértődött svéd kollégája. Orbán Viktor ugyanis megjegyzést tett arra, hogy gyakorlatilag Svédországban megszűnt a közbiztonság.

A migrációs nyomás miatt az egyik legbiztonságosabb európai ország teljesen megváltozott.

Ezzel a témával készült a Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Gábor Márton szerint az elmúlt időszakban egy métellyé változott Svédország a mindennapos migrációs hátterű bűncselekmények miatt, de ezt nem ismeri el az ország miniszterelnöke.

Tagadásban élnek a svédek – fogalmazott Bálint Botond. Mint fogalmazott, az a statisztika, amit Orbán Viktor megosztott ráadásul egy svéd liberális lapban jelent meg.

Kiemelte azt is, hogy a politika ott is ugyanazt játssza el, mint a hasonló nyugati országokban.

A nagyvárosokban a sok gyilkosság, a bandaháborúk, a lövöldözések és más cselekmények vannak, de ide sorolhatóak az etnikai különbségek is.

Megjegyezte, hogy fehérnek lenni Nyugaton lassan már ciki, és azt sem hagyta ki a sorból, hogy a migránsok nem egy törzsből származnak, ezért etnikai alapon szerveződött bűnbandák is összeütközésbe kerülnek egymással. Majd azzal folytatta, hogy a svéd rendőrség erre nem volt felkészülve, a svéd politika pedig bedugta a fejét a homokba.