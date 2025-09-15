miniszterelnökgyilkosságSvédországbandaháborúpodcast

Rapid délutáni friss – Megsértődött a svéd miniszterelnök + videó

Az elmúlt időszakban egy métellyé változott Svédország.

2025. 09. 15. 17:28
Véleményt mondott a magyar miniszterelnök, majd megsértődött svéd kollégája. Orbán Viktor ugyanis megjegyzést tett arra, hogy gyakorlatilag Svédországban megszűnt a közbiztonság.

A migrációs nyomás miatt az egyik legbiztonságosabb európai ország teljesen megváltozott. 

Ezzel a témával készült a Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Gábor Márton szerint az elmúlt időszakban egy métellyé változott Svédország a mindennapos migrációs hátterű bűncselekmények miatt, de ezt nem ismeri el az ország miniszterelnöke.

Tagadásban élnek a svédek – fogalmazott Bálint Botond. Mint fogalmazott, az a statisztika, amit Orbán Viktor megosztott ráadásul egy svéd liberális lapban jelent meg. 

Kiemelte azt is, hogy a politika ott is ugyanazt játssza el, mint a hasonló nyugati országokban. 

A nagyvárosokban a sok gyilkosság, a bandaháborúk, a lövöldözések és más cselekmények vannak, de ide sorolhatóak az etnikai különbségek is.

Megjegyezte, hogy fehérnek lenni Nyugaton lassan már ciki, és azt sem hagyta ki a sorból, hogy a migránsok nem egy törzsből származnak, ezért etnikai alapon szerveződött bűnbandák is összeütközésbe kerülnek egymással. Majd azzal folytatta, hogy a svéd rendőrség erre nem volt felkészülve, a svéd politika pedig bedugta a fejét a homokba.

