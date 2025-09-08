Rátapadtak a nézők a Hír TV-re, ennyien követték a kötcsei eseményeket + videó

Kiemelkedő nézettséget ért el a Hír TV a vasárnapi kötcsei közvetítéssel, ezzel maga mögé utasította a többi hírcsatornát – adta hírül a televízió. Mint arról beszámoltak, a Kötcse 2025 című műsoruk és Orbán Viktor miniszterelnök beszéde több mint félmillió nézőt ért el. Ezzel ebben az időben a

felnőtt lakosság körében a Hír TV a második legnézettebb csatorna, a teljes napon pedig a legnézettebb hírcsatorna volt.

A településen a Hír TV stábja egész nap követte az eseményeket és munkatársaik a nap során többször is élőben számoltak be arról, hogy mi történt a helyszínen. A stúdióban pedig M. Dobos Mariann vendégei, Kis Ferenc és Pindroch Tamás elemezték a kormányfő beszédét, amit a televízió élőben közvetített.