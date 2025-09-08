Hír TVKis FerenckötcseiOrbán ViktorM Dobos MariannPindroch Tamáshírcsatorna

Rátapadtak a nézők a Hír TV-re, ennyien követték a kötcsei eseményeket + videó

A televízió kiemelkedően teljesített a nézettségi versenyben.

Munkatársunktól
Forrás: Hír TV2025. 09. 08. 20:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiemelkedő nézettséget ért el a Hír TV a vasárnapi kötcsei közvetítéssel, ezzel maga mögé utasította a többi hírcsatornát – adta hírül a televízió. Mint arról beszámoltak, a Kötcse 2025 című műsoruk és Orbán Viktor miniszterelnök beszéde több mint félmillió nézőt ért el. Ezzel ebben az időben a

felnőtt lakosság körében a Hír TV a második legnézettebb csatorna, a teljes napon pedig a legnézettebb hírcsatorna volt.

A településen a Hír TV stábja egész nap követte az eseményeket és munkatársaik a nap során többször is élőben számoltak be arról, hogy mi történt a helyszínen. A stúdióban pedig M. Dobos Mariann vendégei, Kis Ferenc és Pindroch Tamás elemezték a kormányfő beszédét, amit a televízió élőben közvetített. 

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mondott Kötcsén (Forrás: Hír TV Facebook-oldala)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu