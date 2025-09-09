Rektori figyelmeztetést kapott Fleck Zoltán

Nem maradtak következmények nélkül Fleck Zoltán botrányt okozó kijelentései. Lapunk úgy értesült, hogy az ELTE hivatalos keretek közt felelősségre vonta az alkotmányjogászt azokért a kijelentéseiért, amelyeket a közelmúltban egy tiszás rendezvényen tett.

Fleck Zoltán (Forrás: Facebook)

A helyzet tisztázásért felhívtuk magát az érintettet. Fleck Zoltán kérdésünkre elmondta: rektori figyelmeztetést kapott. A részletekről az alkotmányjogász nem kívánt nyilatkozni.

Az ügy előzménye, hogy Fleck a Tisza Párt egyik rendezvényén arról beszélt: meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.

Így fogalmazott:

„Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt”.

Fleck azzal folytatta: szerinte forradalomra van szükség és nem kormányváltásra. Azt is hozzátette:

„Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor feloszlatja a parlamentet és új választásokat ír ki. Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?”

Fleck Zoltán mondatai heves politikai vitát váltottak ki. Az esetre reagálva Sulyok Tamás államfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Fleck társadalmi szintre emelt közös bűncselekményre szólított fel a legnagyobb ellenzéki pártot támogató eseményen.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke pedig feljelentést tett, mivel megítélése szerint az alkotmányjogász bűncselekményt követett el, s az ügy alkotmányos és szuverenitásvédelmi kérdés is. Lánczi emellett az MTA-t és az ELTE vezetését is sürgette, hogy valamiképpen szankcionálják Fleck Zoltán botrányos szavait.

Borítókép: Fleck Zoltán (Fotó: Ladóczki Balázs)