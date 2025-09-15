Ruszin-Szendi háborúba vinné az országot, „a Tisza kardcsörtetése veszélyes”

„Háttal a hazának, arccal a háború felé. A tiszás exkatona ma ismét írásba adta: mások háborújába vezetné Magyarországot. Ruszin úr ma azt írta a Facebookra, hogy Magyarország távolmaradása a háborútól bizalmatlanságot szül. – Márpedig mi távol fogunk maradni!” – hangsúlyozta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét.

Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

A miniszter leszögezte:

Orbán Viktor miniszterelnök ahogy már egyértelműen elmondta: a lengyelek mellett vagyunk. A Tisza kardcsörtetése veszélyes Magyarországra!

„A NATO egy védelmi szövetség, és az is kell maradjon! Mi a magyar nemzeti érdek talaján állunk, és nem engedjük se a Tiszának, se Brüsszelnek, hogy háborúba rángassa Magyarországot!”

Szalay-Bobrovniczky kiemelte a katonai etika jelentőségét is:

Ruszin úr! Egyébként tudhatná, hiszen a Magyar Honvédség alapértéke: egyenruhában NINCS politizálás! Ezzel szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét. Ön jó ideje háttal van az állománynak és háttal van a hazának. Legalább az egyenruhát tisztelhetné.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: MW/Czinege Melinda)