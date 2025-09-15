Szalay-Bobrovniczky KristófRuszin-Szendi RomuluszMagyar Honvédségháború

Ruszin-Szendi háborúba vinné az országot, „a Tisza kardcsörtetése veszélyes”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-posztban bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt, aki szerinte Magyarországot mások háborújába vinné.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 21:21
Ruszin-Szendi Romulusz MW Melinda Czinege
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Háttal a hazának, arccal a háború felé. A tiszás exkatona ma ismét írásba adta: mások háborújába vezetné Magyarországot. Ruszin úr ma azt írta a Facebookra, hogy Magyarország távolmaradása a háborútól bizalmatlanságot szül. – Márpedig mi távol fogunk maradni!” – hangsúlyozta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

A miniszter leszögezte:

Orbán Viktor miniszterelnök ahogy már egyértelműen elmondta: a lengyelek mellett vagyunk. A Tisza kardcsörtetése veszélyes Magyarországra!

„A NATO egy védelmi szövetség, és az is kell maradjon! Mi a magyar nemzeti érdek talaján állunk, és nem engedjük se a Tiszának, se Brüsszelnek, hogy háborúba rángassa Magyarországot!”

Szalay-Bobrovniczky kiemelte a katonai etika jelentőségét is:

Ruszin úr! Egyébként tudhatná, hiszen a Magyar Honvédség alapértéke: egyenruhában NINCS politizálás! Ezzel szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét. Ön jó ideje háttal van az állománynak és háttal van a hazának. Legalább az egyenruhát tisztelhetné.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: MW/Czinege Melinda)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu