Ruszin-Szendi RomuluszMandinerHorn GáborMagyar Péter

A liberális elemző sem nézi jó szemmel Ruszin-Szendi Romulusz viselkedését

Újra nagy figyelem övezi a Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója között történteket. Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője az ATV-ben keményen kritizálta a volt vezérkari főnök viselkedését, és Magyar Péter magatartását sem hagyta szó nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 19:55
Ruszin-Szendi Romulusz MW Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horn Gábor egykori SZDSZ-es politikus az ATV-nek élesen bírálta Ruszin-Szendi viselkedését − szúrta ki a Mandiner.

Mint megírtuk, a Tisza Párt szakértője Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint.

A Magyar Nemzet azonban felhívta a figyelmet, hogy az eredeti felvételen egyáltalán nem látható sem a telefonba való betekintés, sem a nevetgélés, ahogy az ölelkezés sem.

Nem tudom elfogadni az újságírót lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz viselkedését. A média nem arra való, hogy átgázoljunk rajta, hanem hogy közvetítse, amit mi mondunk

– jelentette ki Horn Gábor. A Republikon Intézet vezetője ugyanakkor Magyar Pétert is bírálta: „Ő maga is túllépi azokat a kereteket, amelyek az én ízlésemnek és egyébként a közízlésnek is még megfelelők lennének.”

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa (Forrás: MW/Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu