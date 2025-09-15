A liberális elemző sem nézi jó szemmel Ruszin-Szendi Romulusz viselkedését

Horn Gábor egykori SZDSZ-es politikus az ATV-nek élesen bírálta Ruszin-Szendi viselkedését − szúrta ki a Mandiner.

Mint megírtuk, a Tisza Párt szakértője Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint.

A Magyar Nemzet azonban felhívta a figyelmet, hogy az eredeti felvételen egyáltalán nem látható sem a telefonba való betekintés, sem a nevetgélés, ahogy az ölelkezés sem.