Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz ezúttal minden határon túlment + videó

A helyzetet fokozza, hogy a tiszás altábornagy láthatóan egy agresszív és forrófejű figura – reagált Deák Dániel arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy nyilvános politikai rendezvényen. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kérdésével rámutatott: „Te rábíznád az országot egy ilyen emberre?”

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 12:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azért ez már tényleg nem játék! – reagált Deák Dániel közösségi oldalán arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy nyilvános politikai rendezvényen. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a helyzetet fokozza, hogy a tiszás altábornagy láthatóan egy agresszív és forrófejű figura. Mint arról lapunk is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

– Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont bevenni. Nem szabad, reggel felhasználnák ellenünk. Ez az önuralom egy picit nehéz. Hogy balhés gyerek vagyok, ha akarok – folytatta az altábornagy. Deák Dániel bejátszott videójában egy másik felvételt is, amelyben az altábornagy Aranyosi Péterrel beszélgetett. Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: gyerekként neki két játéka volt, a foci és a pisztoly, és utóbbit elmondása szerint tehetségesen is tudta használni. 

A vezető elemző emlékeztetett arra is, az altábornagy agresszivitása ráadásul már nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul: legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte őt. – Te rábíznád az országot egy ilyen emberre? – mutatott rá kérdésével Deák Dániel.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz tiszás altábornagy (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Itt a Honvédelmi Minisztérium válasza, Ruszin-Szendi Romulusz ennek nem fog örülni

Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu