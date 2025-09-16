Ruszin-Szendi Romulusz ezúttal minden határon túlment + videó

– Azért ez már tényleg nem játék! – reagált Deák Dániel közösségi oldalán arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy nyilvános politikai rendezvényen. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a helyzetet fokozza, hogy a tiszás altábornagy láthatóan egy agresszív és forrófejű figura. Mint arról lapunk is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

– Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont bevenni. Nem szabad, reggel felhasználnák ellenünk. Ez az önuralom egy picit nehéz. Hogy balhés gyerek vagyok, ha akarok – folytatta az altábornagy. Deák Dániel bejátszott videójában egy másik felvételt is, amelyben az altábornagy Aranyosi Péterrel beszélgetett. Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: gyerekként neki két játéka volt, a foci és a pisztoly, és utóbbit elmondása szerint tehetségesen is tudta használni.

A vezető elemző emlékeztetett arra is, az altábornagy agresszivitása ráadásul már nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul: legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte őt. – Te rábíznád az országot egy ilyen emberre? – mutatott rá kérdésével Deák Dániel.