Mélyen hallgatnak Magyar Péterék Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botrányáról

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak (Forrás: Facebook)

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Ruszin-Szendi nem riad vissza az agressziótól

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben.

A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)



