Mélyen hallgatnak Magyar Péterék Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botrányáról
A Tisza Párt hallgat Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében – hiába kereste meg a Magyar Nemzet, választ egy nap után sem adtak. A volt vezérkari főnökről készült felvételek alapján úgy tűnik, kézilőfegyverrel jelent meg a párt hajdúsámsoni fórumán, miközben „szeretetországról” beszélt a közönségnek. A történtek újabb kérdéseket vetnek fel a Tisza politikusának erőszakos megnyilvánulásaival kapcsolatban.
Hallgatnak Magyar Péterék Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya kapcsán. A Magyar Nemzet ugyanis megkereste a Tisza Pártot a volt vezérkari főnök minapi megjelenése miatt, de egy nap után sem méltattak válaszra bennünket. A következő kérdéseket küldtük el a pártnak:
Valóban kézilőfegyverrel ment Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumára?
Ha igen, milyen fegyver volt és van engedélye a viselésére?
Ha tényleg fegyver volt nála, miért érezte szükségét annak, hogy egy lakossági fórumra fegyverrel menjen? Nem bízik a testőrök/biztonsági emberek szakértelmében?
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.
A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy
rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:
Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!
Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben.
A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.
