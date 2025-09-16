Ez lenne a tiszás szeretetország? – Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár, erőszakról prédikál + videó

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája keddi adásában reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárgyat viselt magán egy tiszás fórumon.

Semjén Zsoltot teljesen megdöbbentette Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése

A KDNP elnöke megjegyezte, hogy ő maga vadász, de soha nem jutott volna eszébe fegyvert hordani magánál közösségben.

Az az ember, aki fegyvert hord magánál egy lakossági fórumon, aki máskor az embereket lökdösi... ennél rosszabb üzenetet nem tudok elképzelni. Nem szívesen bíznám rá Magyarországot

– mondta Semjén Zsolt, majd felvetette azt is, hogy ha nem fegyver volt nála, akkor vajon miért nem cáfolta a híreket.

A Tisza Párt szeretetországa?

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak (Forrás: Facebook)

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Ruszin-Szendi nem riad vissza az agressziótól

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben.

A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.