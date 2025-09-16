Ruszin-Szendi RomuluszSemjén ZsoltTisza Párt

Ez lenne a tiszás szeretetország? – Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár, erőszakról prédikál + videó

Semjén Zsolt szerint megengedhetetlen, hogy egy politikus fegyverrel jelenjen meg egy lakossági fórumon. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: vadászként soha nem jutna eszébe fegyvert hordani közösségben. Magyar Péter és Ruszin-Szendi egyébként előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia és az erőszak. Bemutatjuk a volt vezérkari főnök legagresszívebb megnyilvánulásait.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 11:48
Fotó: Képernyőfotó
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája keddi adásában reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárgyat viselt magán egy tiszás fórumon. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Semjén Zsolt, botrány, fegyver
Semjén Zsoltot teljesen megdöbbentette Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése

A KDNP elnöke megjegyezte, hogy ő maga vadász, de soha nem jutott volna eszébe fegyvert hordani magánál közösségben.

Az az ember, aki fegyvert hord magánál egy lakossági fórumon, aki máskor az embereket lökdösi... ennél rosszabb üzenetet nem tudok elképzelni. Nem szívesen bíznám rá Magyarországot 

– mondta Semjén Zsolt, majd felvetette azt is, hogy ha nem fegyver volt nála, akkor vajon miért nem cáfolta a híreket.

A Tisza Párt szeretetországa?

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. 

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak  (Forrás: Facebook)

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy 

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Ruszin-Szendi nem riad vissza az agressziótól

A bukott vezérkari főnökről már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte. 

Ruszin-Szendi Romulusz láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. 

A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett a Tisza politikusának. A volt vezérkari főnök ekkor fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával, Móna Márk műsorvezetővel szemben Kötcsén.

Ruszin-Szendi Romulusz a felmentése óta sokkal többet szerepel a hírekben, mint korábban vezető katonatisztként. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2025. június végi jelentése nyomán robbant ki. Eszerint Ruszin‑Szendi 2022-ben, még vezérkari főnökként, a Honvédkórházban esztétikai zsírleszíváson esett át, a műtét költségeinek mintegy 1,2 millió forintos részét pedig nem ő, hanem a kórház – vagyis az állam – állta.

A zsírleszívás ügye mellett egy másik, nagy port kavart ügy az úgynevezett helikopterezés volt. 

Ruszin-Szendi tábornok rendszeresen igénybe vette a honvédség légi eszközeit nem hivatalos ügyekre. Egy ebesi lakos beszámolója szerint a volt vezérkari főnök több alkalommal helikopterrel látogatta meg feleségét. Egy másik forrás szerint a volt vezérkari főnök többször is a honvédség helikopterével utazott labdarúgómeccsekre. A botrányok politikai vetülete is erős: a kormányzat szerint a volt vezérkari főnök többször képviselt ukránbarát álláspontot NATO-üléseken, például a „Slava Ukraina!” köszöntés használatával, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetett. Ruszin-Szendi altábornagy az orosz–ukrán háború kitörése után négy NATO-vezérkarfőnöki ülésen vett részt, 

ahol következetesen eltért a számára kiadott mandátumtól. 

Kiderült emellett az is, hogy a leváltott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájában a „sugalmazott luxusigények” miatt több mint 600 milliós értékben végeztek el indokolhatatlan és pazarló beruházásokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

