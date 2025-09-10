A honvédelmi miniszter szembesítette Ruszin-Szendi Romuluszt az alkalmatlanságával

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán válaszolt Ruszin-Szendi Romulusz kritikáira, miután orosz drónok ismételten megsértették Lengyelország légterét egy Ukrajna elleni orosz támadás során. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy 2022 márciusában Ruszin-Szendi volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Facebook)

A tárcavezető leszögezte, hogy ezért a felelősség Ruszin-Szendit terheli, aki már bizonyította, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére. De a tárcavezető szerint a felelős politizálás sem Ruszin-Szendi terepe.

A magyar kormány az éjszakai dróntámadást és annak körülményeit a kormányülésen megtárgyalta, azt elítélte, és biztosította Lengyelországot a támogatásáról

– üzente Szalay-Bobrovniczky a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének.

A miniszter emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendiék a háborús hangulatot szítják, míg a magyar kormány a háború kirobbanása óta tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, mielőtt egy kiterjedt háború felemésztené egész Európát.

Csak a háború lezárása hoz bennünket közelebb egy békésebb Európához

– húzta alá Szalay-Bobrovniczky, majd figyelmeztette Ruszin-Szendit, hogy fejezzék be a háborús uszítást.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)