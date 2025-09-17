Ruszin-Szendi RomuluszGulyás GergelyTisza Párt

Fegyverrel a szeretetországban: Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt diktatúrát hozna Magyarországra

Gulyás Gergely szerint súlyosan minősíti a Tisza Pártot, hogy egyik vezető figurája, Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen fegyvert viselt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: az erőszakra való felhívást mindenkinek el kell utasítania, a Tisza Párt gyűlöletkeltő retorikája pedig a 90-es évek óta nem tapasztalt szintet idéz a közéletben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 18:54
Az erőszakra való felhívást mindenkinek el kell utasítania. A Tisza Pártot minősíti, hogy Ruszin-Szendi fegyvert hord magánál. A Tisza Pártéhoz hasonló gyűlölködő megszólalások a 90-es évek óta nem voltak tapasztalhatók a közbeszédben – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.

Fotó: Képernyőfotó

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: jogszabálysértő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert viselt egy nyilvános rendezvényen annak ellenére is, ha van fegyverviselési engedélye. Ilyen cselekmény diktatúrákban szokás, ezt Magyarországra a Tisza Párt hozta be tájékoztatása szerint.

 

Ruszinnak viszket a tenyere, ki is képezték

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Youtube)

