Semjén Zsolt ellen Magyar Péter és Dobrev Klára együtt indított aljas támadást

Magyar Péter és Dobrev Klára vezetésével a balos álhírgyáros szörnyek köztünk járnak – hívta fel a figyelmet Rákay Philip a közösségi oldalán. A DPK nagykövete azt üzente nekik, hogy fejezzék be azonnal. „Ne rágalmazzátok a magyar kormány tagjait azzal a gyomorforgató hazugsággal, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből nekik szállították megrendelésre a kiszolgáltatott, tragikus sorsú gyerekeket!” – hangsúlyozta.

Fotó: Hatlaczki Balázs

„Ismerünk benneteket jól, pontosan tudjuk, hogyan használjátok szisztematikusan a régi, jól bevált komcsi suttogó propaganda módszereit. Egyszerű bolsevik recept ez, hiszen már a nagyapáitok is ezt művelték mesterien: addig kell terjeszteni fű alatt egy ordas hazugságot, amíg azt el nem hiszi egy kritikus méretű tömeg, majd a mesterségesen felhízlalt álhírre egyszer csak nagy nyilvánosság előtt, boci szemekkel elkezdtek rácsodálkozni, rákérdezni, majd hangosan tiltakozni éppen ti, akik a rágalmakat terjeszteni kezdtétek” – mutatott rá Rákay Philip. Hozzátette: ezzel beemelik a „hivatalos” közbeszédbe a legképtelenebb hazugságokat is.

Már le is mondatnák Semjén Zsoltot

Magyar Péter mára olyan mélyre süllyedt, hogy aljas pletykák alapján mondatná le Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Dobrev pedig a mai napon nyomravezetői díjat ajánlott fel, miközben a kormánytagokra célozgatott – emlékeztetett a producer. Majd hangsúlyozta:

Hányinger, amit művelnek!

Rákay Philip jelezte, hogy a nyomozás mindenre kiterjedően folyik, nagyon bízik benne, hogy a gyerekeket bántalmazó és kihasználó aljas gazemberekre a törvény legszigorúbb eszköztárával sújt majd le az igazságszolgáltatás. Emellett annak is drukkol, hogy

az ártatlanokat mocskos módon rágalmazó Magyar Péter- és Dobrev Klára-félék – cselédmédiájukkal együtt – elnyerjék méltó büntetésüket.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt próbálja sejtetni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lehet a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett egyik politikus. Az eset kapcsán Kocsis Máté is megszólalt, aki rámutatott: „Ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel. Vajon miért nem mondják ki? Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására. Arról nem is beszélve, hogy a mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják ehhez a hamis politikai támadáshoz.”