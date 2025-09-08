Szentkirályi Alexandra: Ideje újra támogatni a budapesti önkéntes mentőket

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a budapestiek az elmúlt években sok segítséget kaptak az önkéntes mentőktől, ezért most a városnak is felelőssége, hogy támogassa őket. Mint mondta, 2019 óta nem kaptak anyagi támogatást a fővárostól, pedig a szervezet árvíz, tűzeset vagy viharkár idején mindig elsőként nyújt segítséget.

– Annyit segítetek mindig, amikor baj van, hogy az lehetetlen, hogy ne figyeljen oda egy város arra, akik akkor segítenek, amikor baj van – fogalmazott.

A politikus szerint nemcsak a fővárosnak, hanem a lakosoknak is lehetőségük van hozzájárulni a mentőszervezet működéséhez. Arra biztatta a budapestieket, ha érzik magukban az elhivatottságot, jelentkezzenek önkéntesnek, hiszen a szervezetnél hasznos tudást szerezhetnek, és valódi segítséget nyújthatnak a rászorulóknak.

– Végső ideje annak, hogy ismét a Budapest Főváros Önkormányzata is anyagi segítségben részesítse őket, hogy még magasabb színvonalon képviselhessék ezt a mentőmunkát – tette hozzá.

Szentkirályi kiemelte: a mentőszervezetnek köszönhetően a fővárosiak biztosak lehetnek abban, hogy mindig lesz, aki segítséget nyújt a legnagyobb baj idején.