A sztrájk után ismét elindult a fővárosi szemétszállítás

Elindult a fővárosi szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a Mohu Budapest.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát.

Csütörtök reggel már újraindult a szemétszállítási szolgáltatás.

A Mohu Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Hozzátették, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

A tárgyalások folytatódnak.