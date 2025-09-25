MOHU Budapestszemétszállítássztrájk

A sztrájk után ismét elindult a fővárosi szemétszállítás

A tárgyalás a Mohu és a szakszervezetek között folytatódik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 18:06
Közterület - Kukások MTVA/Róka László
Elindult a fővárosi szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a Mohu Budapest.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát.

Csütörtök reggel már újraindult a szemétszállítási szolgáltatás.

A Mohu Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Hozzátették, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

A tárgyalások folytatódnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

