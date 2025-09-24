Több száz kukás sztrájkol, egyelőre nem látni a végét

„A Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött.

A társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát”

– válaszolta lapunk kérdésére a Mohu Budapest kommunikációs osztálya.

Hozzátették, hogy a cég vezetése a helyszínen van, és készen áll a tárgyalásra, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet. A Mohu Budapest érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük a vállalat már felvette a kapcsolatot.

Hangsúlyozták, hogy

a társaságnál van 2025-re érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött,

így szerintük a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.

„A Mohu Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés” – írta a cég.

Hogy mi lesz a szemétszállítással addig, amíg nincs megegyezés, és, hogy ez mekkora problémát okoz a szolgáltatásban, arra nem kaptunk választ.

Korábban megírtuk, hogy

nem vonult ki szerdán reggel a budapesti kukásautók egy része, néhányan a telephelyeken maradtak.

Információink szerint a fővárosi szemetesek egy része tulajdonképpen sztrájkba lépett, mert nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a Mohu Budapest Zrt.-vel, és egy hete nem kaptak fizetést.

A Mohu Budapest egyébként ötven százalékban a Mol-csoport, ötven százalékban pedig a főváros tulajdona.