Tesla fantomnak nevezik, és egyre nagyobb érdeklődést vált ki a helyiekből az a fiatalember, aki Szőreg környékét járja Teslájával és megáll a buszmegállóban várakozóknál – írja a Délmagyar.
Tesla fantom járja Szeged környékét, különös kérdést tesz fel a buszmegállóban várakozóknak
Végül előkerült, és megszólalt a kommentszekcióban.
A portál a Redditen bukkant rá a különös élménybeszámolókra, amelyek eléggé hasonlítanak egymásra. Ezek lényege, hogy egy 20 év körüli férfi egy feltűnő Teslával délután kettő és négy óra között feltűnik a szőregi buszmegállók környékén.
Megáll a buszmegállóknál, ha lát embereket, akkor felajánlja, hogy elviszi őket a városba
– fejtegette az egyik hozzászóló. Elárulta azt is, hogy egy ismerőse kétszer is elment vele. „Elvitte pont oda, ahová kérte, de pénzt sosem kért, és állítólag elég gyakran csinálja ezt” – fűzte hozzá. A kommentszekcióban természetesen elkezdődött a találgatás.
Végül jelentkezett a teslás ismeretlen is. Hogy mit válaszolt a kíváncsiskodóknak, a Délmagyar cikkében olvashatja el.
