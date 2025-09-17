Tesla fantom járja Szeged környékét, különös kérdést tesz fel a buszmegállóban várakozóknak

A portál a Redditen bukkant rá a különös élménybeszámolókra, amelyek eléggé hasonlítanak egymásra. Ezek lényege, hogy egy 20 év körüli férfi egy feltűnő Teslával délután kettő és négy óra között feltűnik a szőregi buszmegállók környékén.

Megáll a buszmegállóknál, ha lát embereket, akkor felajánlja, hogy elviszi őket a városba

– fejtegette az egyik hozzászóló. Elárulta azt is, hogy egy ismerőse kétszer is elment vele. „Elvitte pont oda, ahová kérte, de pénzt sosem kért, és állítólag elég gyakran csinálja ezt” – fűzte hozzá. A kommentszekcióban természetesen elkezdődött a találgatás.