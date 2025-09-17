SzegedfiatalemberTesla

Tesla fantom járja Szeged környékét, különös kérdést tesz fel a buszmegállóban várakozóknak

Végül előkerült, és megszólalt a kommentszekcióban.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 09. 17. 17:48
illusztráció Forrás: Pexels
Tesla fantomnak nevezik, és egyre nagyobb érdeklődést vált ki a helyiekből az a fiatalember, aki Szőreg környékét járja Teslájával és megáll a buszmegállóban várakozóknál – írja a Délmagyar. 

A portál a Redditen bukkant rá a különös élménybeszámolókra, amelyek eléggé hasonlítanak egymásra. Ezek lényege, hogy egy 20 év körüli férfi egy feltűnő Teslával délután kettő és négy óra között feltűnik a szőregi buszmegállók környékén.

Megáll a buszmegállóknál, ha lát embereket, akkor felajánlja, hogy elviszi őket a városba

– fejtegette az egyik hozzászóló. Elárulta azt is, hogy egy ismerőse kétszer is elment vele. „Elvitte pont oda, ahová kérte, de pénzt sosem kért, és állítólag elég gyakran csinálja ezt” – fűzte hozzá. A kommentszekcióban természetesen elkezdődött a találgatás. 

Végül jelentkezett a teslás ismeretlen is. Hogy mit válaszolt a kíváncsiskodóknak, a Délmagyar cikkében olvashatja el. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
