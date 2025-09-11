Tizenegy percen múlt, hogy a lakástűz a lady életét is eleméssze + fotó

A konyhában keletkezett tűz megmarta a bútorokat és az ablakot, a füst fojtogató volt. A tűzoltók tizenegy perc alatt megfékezték a lángokat, átszellőztették a lakást, gazdája érkezéséig pedig ideiglenes és „lovagias” játszópajtásai lettek Ladynek – részletezték.

Azt még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.