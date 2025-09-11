Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Tizenegy percen múlt, hogy a lakástűz a lady életét is eleméssze + fotó

Egyedül volt otthon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11.
tűzoltó
illusztráció Forrás: Pexels
Éppen egy lakástüzet oltottak a Szolnokon a tűzoltók, egyikük ekkor kapta a hóna alá a kis francia bulldogot, Ladyt, aki egyedül volt otthon – írja bejegyzésében a rendészeti államtitkárság.

A konyhában keletkezett tűz megmarta a bútorokat és az ablakot, a füst fojtogató volt. A tűzoltók tizenegy perc alatt megfékezték a lángokat, átszellőztették a lakást, gazdája érkezéséig pedig ideiglenes és „lovagias” játszópajtásai lettek Ladynek – részletezték. 

Azt még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

