Tizenegy percen múlt, hogy a lakástűz a lady életét is eleméssze + fotó

Éppen egy lakástüzet oltottak a Szolnokon a tűzoltók, egyikük ekkor kapta a hóna alá a kis francia bulldogot, Ladyt, aki egyedül volt otthon – írja bejegyzésében a rendészeti államtitkárság.
A konyhában keletkezett tűz megmarta a bútorokat és az ablakot, a füst fojtogató volt. A tűzoltók tizenegy perc alatt megfékezték a lángokat, átszellőztették a lakást, gazdája érkezéséig pedig ideiglenes és „lovagias” játszópajtásai lettek Ladynek – részletezték.
Azt még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hazugsággal nyitja politikai karrierjét Magyar Péter új alelnöke + videó
Forsthoffer Ágnest a saját hotele buktatta le.
Zavar a manipulációs kerekasztalnál – Már Hann Endre, a Medián vezetője sem tagadja a Fidesz erősödését, az Idea még kitart
A Fidesz megnyerte a politikai értelemben vett nyarat, és ezt már a Tiszát erősítő, valótlan adatokat publikáló közvélemény-kutatók egy része is kénytelen kimutatni.
Orbán Viktor: Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha!
A kormányfő a Fradi legendás labdarúgójára emlékezett.
Nagy a baj, kizuhant egy ember a Karancs-kilátóból
Rendőrök, mentők és tűzoltók lepték el csütörtök délután a népszerű salgótarjáni kirándulóhelyet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hazugsággal nyitja politikai karrierjét Magyar Péter új alelnöke + videó
Forsthoffer Ágnest a saját hotele buktatta le.
Zavar a manipulációs kerekasztalnál – Már Hann Endre, a Medián vezetője sem tagadja a Fidesz erősödését, az Idea még kitart
A Fidesz megnyerte a politikai értelemben vett nyarat, és ezt már a Tiszát erősítő, valótlan adatokat publikáló közvélemény-kutatók egy része is kénytelen kimutatni.
Orbán Viktor: Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha!
A kormányfő a Fradi legendás labdarúgójára emlékezett.
Nagy a baj, kizuhant egy ember a Karancs-kilátóból
Rendőrök, mentők és tűzoltók lepték el csütörtök délután a népszerű salgótarjáni kirándulóhelyet.