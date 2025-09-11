Karanténban a fertőzöttek, ismét terjesztik a szúnyogok a súlyos szövődményekkel járó vírust

A húshasznú szarvasmarha-állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek – bágyadtság, magas láz, orrfolyás– is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.