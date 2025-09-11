Rendkívüli

Karanténban a fertőzöttek, ismét terjesztik a szúnyogok a súlyos szövődményekkel járó vírust

Kéknyelv-betegség jelenlétét erősítette meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma két Somogy vármegyei szarvasmarha-állományban. A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság. A betegség elleni védekezéshez rendelkezésre áll a megfelelő vakcina.

2025. 09. 11.
illusztráció Forrás: BSIP/AFP
A húshasznú szarvasmarha-állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek – bágyadtság, magas láz, orrfolyás– is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság. 

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.  A kéknyelv-betegség több szerotípusa is Európa szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak.

A kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt – szögezte le a hivatal.


