Az M5-ösön ma többször is megállítják a forgalmat, már több kilométeres a torlódás

Dugóban áll a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, ugyanis Kecskemét térségében munkavégzés folyik – hívta fel a figyelmet az Útinform. A tájkoztatás szerint a 72-es és a 77-es kilométer között naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat, már most közel öt kilométeres torlódás alakult ki.

A 6-os főúton pedig Kacsótánál egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 220-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Két személyautó karambolozott a 21-es főúton, Salgótarján átkelési szakaszán. Az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Felhívták a figyelmet arra is, a 82-es főúton, Écs és a pannonhalmi elágazás között egy személyautó balesetezett. Az 59-es kilométernél a fél útpályát lezárták.