dugótorlódásautópálya

Az M5-ösön ma többször is megállítják a forgalmat, már több kilométeres a torlódás

Jobb, ha felkészül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 15:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dugóban áll a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, ugyanis Kecskemét térségében munkavégzés folyik – hívta fel a figyelmet az Útinform. A tájkoztatás szerint a 72-es és a 77-es kilométer között naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat, már most közel öt kilométeres torlódás alakult ki.

A 6-os főúton pedig Kacsótánál egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 220-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Két személyautó karambolozott a 21-es főúton, Salgótarján átkelési szakaszán. Az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Felhívták a figyelmet arra is, a 82-es főúton, Écs és a pannonhalmi elágazás között egy személyautó balesetezett. Az 59-es kilométernél a fél útpályát lezárták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu