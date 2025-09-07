Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Magyar PéterKötcseTisza Párt

Van pár dolog, ami a pojáca Magyar Pétert megakadályozta abban, hogy megértse Orbán Viktor beszédét

Kocsis Máté el is mondta, mi lehet a háttérben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 22:04
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, utalva Magyar Péterre. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Tisza Párt elnöke „bértapsolóknak” nevezi Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig.

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kocsis Máté azt is jelezte, hogy a Tisza-vezér a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni, de már csak kint jutott neki hely, „néhány tucat szektás gyűrűjében”. Magyar Péter ma mindössze annyit tudott felszippantani a miniszterelnök beszédéből, hogy – szerinte – „ez a vég kezdete”, meg „lázálom”, amit hallott. Ezenkívül csak döbbent arcokat vélt felfedezni a sátorban – tette hozzá

Mindebből az a hallucináció alakult ki benne, hogy „Orbánt a sajátjai vagy leszedik, vagy magára hagyják” – mutatott rá a frakcióvezető.

Nos. Tiszta fejjel senki nem jutott ma ilyen következtetésre rajta kívül a miniszterelnöki beszéd végén, tehát vagy megsütötte a nap (ez egy jóindulatú megközelítés), vagy már tényleg csak a szekta legbelsőbb magja felé kommunikál a kis megbízhatatlan brüsszelita

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Hozzátette: „Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk.” 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu