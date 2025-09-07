Van pár dolog, ami a pojáca Magyar Pétert megakadályozta abban, hogy megértse Orbán Viktor beszédét

„Mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, utalva Magyar Péterre. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Tisza Párt elnöke „bértapsolóknak” nevezi Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kocsis Máté azt is jelezte, hogy a Tisza-vezér a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni, de már csak kint jutott neki hely, „néhány tucat szektás gyűrűjében”. Magyar Péter ma mindössze annyit tudott felszippantani a miniszterelnök beszédéből, hogy – szerinte – „ez a vég kezdete”, meg „lázálom”, amit hallott. Ezenkívül csak döbbent arcokat vélt felfedezni a sátorban – tette hozzá

Mindebből az a hallucináció alakult ki benne, hogy „Orbánt a sajátjai vagy leszedik, vagy magára hagyják” – mutatott rá a frakcióvezető.

Nos. Tiszta fejjel senki nem jutott ma ilyen következtetésre rajta kívül a miniszterelnöki beszéd végén, tehát vagy megsütötte a nap (ez egy jóindulatú megközelítés), vagy már tényleg csak a szekta legbelsőbb magja felé kommunikál a kis megbízhatatlan brüsszelita

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Hozzátette: „Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk.”