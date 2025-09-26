A pénzügyőrök megállítottak egy ukrán autót a napokban. Az 59 éves sofőrtől megtudták, hogy Lengyelországba akar eljutni. Csak úgy belenéztek a kocsiba, és megdöbbentek – írta meg az Origo. Veszélyes anyag volt nála a NAV tájékoztatása szerint.

Veszélyes anyagot találtak egy ukrán férfinál a magyar pénzügyőrök (Forrás: Pixabay.com)

Nagy mennyiségű veszélyes anyagot szállított a kocsiban

Az utastérben száz darab ötliteres kannát és 18 darab egykilós flakont találtak.

Ezekben olyan növényvédő- és gázosítószerek voltak, amelyek az Európai Unióban nem alkalmazhatók.

A férfi nem tudta igazolni ezek származási helyét. A pénzügyőrök azonnal hívták a kormányhivatal szakembereit, akik megállapították, hogy az ukrán férfinak a permetszerekkel kapcsolatban nincs forgalombahozatali- és felhasználási engedélye. A veszélyes szereket zár alá vették.