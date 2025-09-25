A vidékiek szerint jövőre a Tisza Párt labdába se rúg+ videó

– Ne káromkodjunk – mondta egy férfi Gyopáros Alpár kérdésére, amikor a Tisza-adóról kérdezte. A Magyar falu program lebonyolításáért felelős kormánybiztos közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta be, mi a véleménye a vidéken élő embereknek a Tisza-adóról.

A Tisza-adóról szóló szórólap

Gyopáros a magyar vidéket járta, hogy személyesen is átadja a Tisza-adóról szóló szórólapot.

Egy idős asszony úgy fogalmazott, hogy még a vérnyomása is megugrott, amikor hallott Magyar Péterék tervéről. Az asszony feltette a kérdést:

egy olyan ember akar miniszterelnök lenni, aki így beszél az emberekről?

Már nem is mer felmenni a Facebookra, mert már csak a mocskolódással találkozik.

Egy fiatalabb férfi pedig arról beszélt, hogy a baráti köre szerint a Tisza nem rúg labdába jövőre.