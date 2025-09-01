Visszafoglalás – A prekariátus fogalma és a Z generáció munkautálata + videó

Molnár Attila Károly szerint furcsa lehet, hogy eszmetörténészek beszélgetnek egy velünk élő fogalomról, amelyet még csak 15 éve használunk. Hozzátette, ha a posztmodern gondolkodás legszélesebb közönségét meg kellene fogalmazni, akkor nem lehetne jobb csoportot találni, mint az úgynevezett prekariátust. Kiemelte, hogy maga a fogalom szociológiai és politikai gyökerű. Az alapgondolat szerint a tőke szabad áramlása miatt az embereknek kellett vándorolni a munka miatt, ami egyébként Amerikában bevett életforma.

A globalizmus és a tőke szabad áramlása sokkal nagyobb rugalmasságot várt el a dolgozóktól, mivel sok gyárat kiszerveztek Ázsiába, ezért Európában és Észak-Amerikában a munkások alkupozíciója gyengült; mint fogalmazott, azt nem nagyon teszik hozzá, hogy ezért egy migránsáradat érte el a nyugati világot, akik főleg a rosszul fizetett, nem túl nagy szakképzettséget igénylő munkakörökben helyezkedtek el. Ez a középosztálynak jó volt, mert olcsóbban jutottak kertészhez vagy takarítónőhöz, pincérhez. A prekariátusra a bizonytalanság is jellemző, mert nem tudja, mit érhet el, lesz-e karrierje vagy éppen lecsúszhat a munkahelyi bizonytalanság miatt.