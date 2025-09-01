z generációeszmetörténészprekariátusMolnár Attila Károly

Visszafoglalás – A prekariátus fogalma és a Z generáció munkautálata + videó

Maga a fogalom durván 15 éves, és olyan személyeket jelöl, akik bizonytalanok, alulfizetettek, gyakran ideiglenes vagy alkalmi munkát végeznek, valamint szociálisan sincsenek biztonságban. Ide sorolhatóak a szociológusok, az NGO-k munkatársai, de a bértüntetők is, ugyanis ilyen létezik, professzor vendégünk tanítványai is beszámoltak arról, hogy pénzért jártak tüntetni Bécsbe. Itt még nincs vége a felsorolásnak. Eszmetörténészeink eljutnak a 2000-s években született úgynevezett Z generációig is, akikre jórészt az anómia, a düh és a szorongás jellemző, valamint az, hogy utálják a munkájukat is. Minderről a Visszafoglalásban értekezik Megadja Gábor, a Századvég kutatóintézeti igazgatója és Molnár Attila Károly professzor, egyetemi tanár, eszmetörténész.

2025. 09. 01. 15:33
Molnár Attila Károly szerint furcsa lehet, hogy eszmetörténészek beszélgetnek egy velünk élő fogalomról, amelyet még csak 15 éve használunk. Hozzátette, ha a posztmodern gondolkodás legszélesebb közönségét meg kellene fogalmazni, akkor nem lehetne jobb csoportot találni, mint az úgynevezett prekariátust. Kiemelte, hogy maga a fogalom szociológiai és politikai gyökerű. Az alapgondolat szerint a tőke szabad áramlása miatt az embereknek kellett vándorolni a munka miatt, ami egyébként Amerikában bevett életforma. 

A globalizmus és a tőke szabad áramlása sokkal nagyobb rugalmasságot várt el a dolgozóktól, mivel sok gyárat kiszerveztek Ázsiába, ezért Európában és Észak-Amerikában a munkások alkupozíciója gyengült; mint fogalmazott, azt nem nagyon teszik hozzá, hogy ezért egy migránsáradat érte el a nyugati világot, akik főleg a rosszul fizetett, nem túl nagy szakképzettséget igénylő munkakörökben helyezkedtek el. Ez a középosztálynak jó volt, mert olcsóbban jutottak kertészhez vagy takarítónőhöz, pincérhez. A prekariátusra a bizonytalanság is jellemző, mert nem tudja, mit érhet el, lesz-e karrierje vagy éppen lecsúszhat a munkahelyi bizonytalanság miatt. 

Másrészt mivel gyakran kell munkahelyet változtatniuk, nem kötődnek egy adott tevékenységhez sem, nincs munkaköri identitásuk és nagyrészt szinglik, 20–45 év közöttiek. A professzor feltette a kérdést, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Vajon a biztos megélhetés hiánya miatt nem akarnak családot alapítani, vagy esetleg sem a munkában, sem a magánéletben nem akarják magukat elkötelezni? Jellemző rájuk az anómia, a düh és a szorongás, valamint az, hogy a munkájukat is utálják. 

Megadja Gábor hozzátette, hogy ilyenek például a klímaszorongók. Molnár Attila Károly elmondta, hogy nagyon sokan sorolják a prekariátushoz az úgynevezett Z generáció nagy részét, akik a 2000-s években születtek.


