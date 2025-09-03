Visszatérhettek a TikTokra a pénzhamisítók

Ismét visszatért a TikTokra és az azzal megegyező Telegram csatornára a hamis pénz kínáló álprofil. Az ajánlat szerint, ha átutalsz neki 50 ezer forintot, kipostáz cserébe 500 ezer forint értékű hamis pénzt, ami annyira hasonlít a valódira, hogy mindenhol, még a bankokban is elfogadják. A Malone nevű profil két fizetési módot fogad el: vagy kriptóban lehet pénzt küldeni (például Revoluton, Coinbase-en vagy Binance-en), vagy PayPalon.

Az általa kiposztolt képek szerint az érdeklődőknek először egy képernyőfotót kell küldeniük, miszerint van elég fedezet a számlájukon. Ezután megkapják az adatokat, hogy hová kell utalni a pénzt.

A jelenségre először egy TikTok hirdetésnek köszönhetően lettünk figyelmesek, amelyben egy csomagautomata látható, előtte rengeteg megcímzett csomaggal. A TikTok-hirdetés egy több mint kétezer fős Telegram-csatornára vitt át, amelyben az említett profil, Malone posztjai láthatók néha készpénzről, néha csomagautomatákról, illetve az elégedett ügyfelek visszajelzéseiről.

Forrás: Telegram/Malone Forrás: Telegram/Malone Forrás: Telegram/Malone Forrás: Telegram/Malone

A profil minden posztjában azt állítja: tökéletesen tud tízezrest hamisítani, az általa gyártott papírpénz pedig nemcsak kinézetre ugyanolyan, mint a hivatalos, de az UV-s pénzvizsgálókon is simán átmegy. Ezt egyrészt saját videókkal bizonyítja Malone, másrészt azzal, hogy állítólagos ügyfelei, amint megkapták a pénzt, bankautomatába vagy bankfiókba fizették azt be.

A Telegram-csatornán számtalan beszélgetésről szóló képernyőkép van, ami alapján első ránézésre úgy tűnhet, hogy valós az ajánlat, és bárki könnyedén meggazdagodhat. A profil első ránézésre teljesen igazinak tűnő képekkel bizonyított sztorija második ránézésre már egy nagyon jól kitalált átverésnek látszik, ugyanis a profilban található elégedett vásárlókkal való beszélgetésen kívül semmilyen jel nincs arra vonatkozóan, hogy a fizető ügyfelek valóban megkapták a nekik ígért fél millió forintot.

Így pedig könnyen elfordulhat, hogy Malone nem pénzhamisító, hanem csak egy online csaló, aki valódi pénzzel készít videókat, az illetőnek pedig minden elégedett ügyfele pontosan ugyanabban a stílusban ír.

Ezen állítást erősíti meg egy Malone néven létrehozott TikTok profil is, amely azt állítja, a pénzhamisító csaló, és valójában egy munkahelyéül szolgáló pénzváltóból származó bankjegyekkel pózol, és amint valaki kifizeti neki a vásárlás összegét, letiltja az illetőt.