A főváros vezetése fordítva ül a lovon

– A rakparton még egy buli utáni minimál takarítást sem biztosít a főváros. A világörökség részeként számon tartott panorámát eldobott PET palackok, sörösüvegek, csikkek, és egy grillsütő társaságában tekinthetik meg az arra járók, amit ha bárki egy házibuli után így hagyna, akkor a szülei biztos, hogy rettenetesen leszidnák és többet nem tarthatna bulit – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Hozzátette,

a főpolgármester egész egyszerűen képtelen bármilyen köztisztaságot, közrendet fenntartani. Eltávolodva a rakparttól, a belvárosi részeken kifejezetten jól látszik, hogy deficitesen működik a városvezetés.

A politikus szerint megint arról van szó, hogy a főpolgármester próbálja a kormány hibájaként beállítani a főváros problémáit, miután Orbán Viktor miniszterelnök a minap rámutatott, Budapest egyik ikonikus közterülete méltatlan állapotban van, köszönhetően Karácsony Gergelynek.

Már annak is nagyon örülnének az emberek, hogyha egy átlag keddet sikerülne lehozni anélkül, hogy mondjuk megbénulna a főváros a rosszul szervezett közlekedés miatt.

Jó lenne, ha Budapest nem úszna a szemétben, a koszban, nem hajléktalanokon kellene átesni, ami nem jó nekik se, nem jó a városhasználóknak se. Egyszerűen gazdátlan a város

– mondta el Szepesfalvy. Hozzátette, mind a főpolgármester, mind pedig a közvélemény egy része fordítva ülünk a lovon, ugyanis sokan a kormánytól illetve a jelenleg ellenzékben lévő budapesti Fidesztől várják a megoldást olyan problémákra, amelynek az okozója a városvezető koalíció és Karácsony Gergely.

Mi itt ellenzékben vagyunk, és a főpolgármester tőlünk, meg a kormánytól várja, hogy megoldjuk a problémákat. Nekünk van képességünk, ötletünk, tudásunk hozzá, nagyon szívesen megoldjuk ezeket a kérdéseket, csak akkor le kell mondania a főpolgármesternek, mert ezek szerint beismerte, hogy igazából ő saját erőből képtelen megoldani az alapvető feladatokat

– emelte ki a politikus.

Ismert, a fővárosi önkormányzat korábban a Budapest mindenkié program részeként döntött úgy, lezárja az alsó rakpartot az autós forgalom elől, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Ugyanakkor

Karácsony azon állítása, hogy tízezrek éltek a lehetőséggel messze nem igaz,

mert míg hétvégéken valóban megjelentek ott családok, futók és néhány kerékpáros, addig hétköznap a rakpart üresen tátong.