A gyónás sem segíthetett volna azon, amit a nógrádi plébánián művelt a fiatalember

Csúnya büntetés várhat rá.

Egy felújítás alatt álló plébánia területén dolgozott egy 24 éves férfi, ahonnan ellopott egy kalapácsot és egy glettvasat tavaly június 10-én – adta hírül a Nógrád Vármegyei Főügyészség. A tolvaj azonban nem érte be ennyivel, vérszemet kapott.

Két nap múlva már 671 ezer forint értékben lopott szerszámokat és gépeket, így többek között csavarbehajtót, akkumulátorkészletet, vésőgépet, szintezőlézert – írja a Nool. Ezeket eladta, de utóbb egy részüket később visszavásárolta, és visszaadta munkaadójának. Novemberben aztán egy salgótarjáni áruházból is lopott, csaknem hatezer forint értékű áruval próbált meg távozni. 

Az ügyészség lopás bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű férfit, és folyamatban lévő büntetőügyeire figyelemmel végrehajtandó szabadságvesztést, valamint közügyektől eltiltást indítványozott vele szemben. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt, a részleteket a Nool cikkében olvashatja. 

 

 

