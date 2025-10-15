A gyónás sem segíthetett volna azon, amit a nógrádi plébánián művelt a fiatalember

Két nap múlva már 671 ezer forint értékben lopott szerszámokat és gépeket, így többek között csavarbehajtót, akkumulátorkészletet, vésőgépet, szintezőlézert – írja a Nool. Ezeket eladta, de utóbb egy részüket később visszavásárolta, és visszaadta munkaadójának. Novemberben aztán egy salgótarjáni áruházból is lopott, csaknem hatezer forint értékű áruval próbált meg távozni.