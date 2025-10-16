A Magyar Tudományos Akadémia és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete: ismét megjelent a Polgári Szemle

A Polgári Szemle bemutatóján a lap főszerkesztője, Lentner Csaba elmondta, a most megjelent lapszám fő témája a munkaerőpiac és a tudomány.

Lentner Csaba (Forrás: HírTV)

Ennek kapcsán a professzor a Magyar Tudományos Akadémia működésével és helyzetével kapcsolatban mutatott be egy kutatást.

A nemzetközi eredmények alapján az látható, hogy Magyarország mind a környező, mind pedig az erősen fejlődő országhoz képest lemaradást mutat

– jelentette ki Lentner. Hozzátette, a tudásversenyben Magyarország, a Magyar Tudományos Akadémiának köszönhetően egyre inkább alulmaradt.

Az eseményen Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte,

2010-ben Európa legrosszabb munkaerőpiaci helyzete volt Magyarországon, amit az elmúlt 15 évben egy felívelő pálya váltott fel, amit a koronavírus sem tört meg.

Szalai Piroska szerint egyetlen szegmens van, ahol nem érte el az uniós átlagot hazánk a munkaerőpiac tekintetében, ez pedig a fiatalok foglalkoztatása.

Dolgozó diákok, tanuló fiatalok – a jövő munkaerőpiacának hősei

A Polgári Szemle egyik legfrissebb tanulmánya, Szalai Piroska és Varga Mátyás Zsolt írása átfogó képet ad arról, miként próbálnak a fiatalok lavírozni tanulás és munkavállalás között. A szerzők szerint azok az országok járnak elöl, ahol a tanulás melletti részmunkaidős foglalkoztatás kultúrája erős. Azaz

ahol a diákmunka nem kényszer, hanem a szakmai beilleszkedés előszobája.

Az Eurostat adatai alapján Magyarország fiatalfoglalkoztatási mutatói az uniós középmezőnyben helyezkednek el, ugyanakkor a részmunkaidős és rugalmas, tanulás melletti munkavégzés aránya még mindig alacsony.

Szalai és Varga kutatása szerint a tanulás melletti munkavállalás erősíti a munkaerőpiaci integrációt, csökkenti a későbbi munkanélküliségi kockázatot, és fejleszti a fiatalok önállóságát. A legnagyobb veszélyt pedig az úgynevezett NEET-csoport (azok a fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak) aránya jelenti – ez ugyanis nemcsak gazdasági, hanem társadalmi leszakadási kockázat is.

Akadémiai önvizsgálat

Ugyancsak a Polgári Szemle legújabb számában jelent meg Lentner Csaba tanulmánya A Magyar Tudományos Akadémia megújításáért II. címmel, amely az MTA működését és tudományos teljesítményét vizsgálja.