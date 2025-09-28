Sulyok TamásFleck ZoltánbotrányBárándy Péter

Fleck Zoltán mosdatásába kezdett Bárándy Péter

Egy Fleck Zoltánnal közösen tartott fellépésén az ügyvéd a valóság és a tények tagadásával próbálta felmenteni a jogszociológust.

Gábor Márton
2025. 09. 28. 6:37
Bárándy Péter Fotó: MTI/Rosta Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kicsit erős szavakkal fejezte ki ott Zoltán azt, hogy a köztársasági elnököt arra kell késztetni tulajdonképpen, hogy valóban az alaptörvényben meghatározott feladatát teljesítse, azaz őrködjék az államgépezet demokratikus működésén – mondta el egy kerekasztal-beszélgetés során az ügyvéd. A már jó ideje Magyar Pétert támogató, és korábban a Tisza Párt elnökének jogi képviselőjeként fellépő Bárándy Péter ezt követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjét és az általa írt feljelentést kezdte támadni, azt állítva, hogy az teljes mértékben alaptalan. 

Bárándy Péter Magyar Pétert képviselő ügyvéd a Központi Nyomozó Főügyészség épületéből távozik (Fotó: Havran Zoltán)

Jött egy meglehetően szakképzetlen ember, aki tett egy feljelentést. Miért nyúl olyanhoz, amihez nem ért? A Szuverenitásvédelmi Hivatalt lehet vezetni hozzáértés nélkül, csak feljelentést nem illik hozzáértés nélkül tenni

– jelentette ki Bárándy. A jogász szerint ugyanis Fleck Zoltán a kijelentésével nem követett el a demokratikus államrend erőszakos megdöntésére, aláásására irányuló tevékenységet.

Az ügy előzménye, hogy Fleck a Tisza Párt egyik rendezvényén arról beszélt: meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt. Így fogalmazott: 

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, […] azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem), ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt […] Le fogom tagadni ezt.

Fleck azzal folytatta: szerinte forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra. Azt is hozzátette:

Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor feloszlatja a parlamentet és új választásokat ír ki. Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?

Fleck Zoltán mondatai heves politikai vitát váltottak ki. Az esetre reagálva Sulyok Tamás államfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Fleck társadalmi szintre emelt közös bűncselekményre szólított fel a legnagyobb ellenzéki pártot támogató eseményen.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke pedig feljelentést tett, mivel megítélése szerint az alkotmányjogász bűncselekményt követett el, s az ügy alkotmányos és szuverenitásvédelmi kérdés is. Lánczi emellett az MTA-t és az ELTE vezetését is sürgette, hogy valamiképpen szankcionálják Fleck Zoltán botrányos szavait.

Bárándy az eseményen azt is állította, hogy a magyar alaptörvénynek az unió elvárásaihoz is illeszkednie kell. 

Létre kell hozni a társadalmi konszenzust, hogy aki ezen a pár négyzetkilométeren él, az sajátjának fogadja el ezt, és ez a szöveg illeszkedjék az unió elvárásaihoz

– jelentette ki az ügyvéd annak kapcsán, hogy miként kell véleménye szerint alkotmányozni. 

A kerekasztal-beszélgetés során Fleck Zoltán sem fogta vissza magát, a beszélgetés egy pontján ugyanis bűnözőnek titulálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. 

Nagyon hálás vagyok a köztársasági elnöknek, mert lehetővé tette, hogy azt a problémát, hogy ő és a bűntársai akadályozni fogják a demokratikus átalakulást, le lehetett most játszani

– mondta el Fleck Zoltán. 

Borítókép: Bárándy Péter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy Félix

Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

Felhévizy Félix avatarja

Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu