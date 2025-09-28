Fleck Zoltán mosdatásába kezdett Bárándy Péter

– Kicsit erős szavakkal fejezte ki ott Zoltán azt, hogy a köztársasági elnököt arra kell késztetni tulajdonképpen, hogy valóban az alaptörvényben meghatározott feladatát teljesítse, azaz őrködjék az államgépezet demokratikus működésén – mondta el egy kerekasztal-beszélgetés során az ügyvéd. A már jó ideje Magyar Pétert támogató, és korábban a Tisza Párt elnökének jogi képviselőjeként fellépő Bárándy Péter ezt követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjét és az általa írt feljelentést kezdte támadni, azt állítva, hogy az teljes mértékben alaptalan.

Bárándy Péter Magyar Pétert képviselő ügyvéd a Központi Nyomozó Főügyészség épületéből távozik ( Fotó: Havran Zoltán)

Jött egy meglehetően szakképzetlen ember, aki tett egy feljelentést. Miért nyúl olyanhoz, amihez nem ért? A Szuverenitásvédelmi Hivatalt lehet vezetni hozzáértés nélkül, csak feljelentést nem illik hozzáértés nélkül tenni

– jelentette ki Bárándy. A jogász szerint ugyanis Fleck Zoltán a kijelentésével nem követett el a demokratikus államrend erőszakos megdöntésére, aláásására irányuló tevékenységet.

Az ügy előzménye, hogy Fleck a Tisza Párt egyik rendezvényén arról beszélt: meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt. Így fogalmazott:

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, […] azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem), ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt […] Le fogom tagadni ezt.

Fleck azzal folytatta: szerinte forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra. Azt is hozzátette:

Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor feloszlatja a parlamentet és új választásokat ír ki. Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?

Fleck Zoltán mondatai heves politikai vitát váltottak ki. Az esetre reagálva Sulyok Tamás államfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Fleck társadalmi szintre emelt közös bűncselekményre szólított fel a legnagyobb ellenzéki pártot támogató eseményen.