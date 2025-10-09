  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb versenyén képviselik Magyarországot az MCC-s diákok
MCCrobotikaFirst Global ChallengediákversenyMagyarország

A világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb versenyén képviselik Magyarországot az MCC-s diákok

Az MCC-s diákok képviselik hazánkat a Panamavárosban megrendezett robotikai versenyen. Az eseményen, amely a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb megméretése, több mint 190 ország fiatal tehetségei mérik össze tudásukat és kreativitásukat.

Magyar Nemzet
Forrás: MCC2025. 10. 09. 16:12
A First Global Challenge robotikai versenyen induló csapat tagjai Forrás: FGC Team Hungary 2025/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a First Global Challenge nemzetközi robotikai versenyt, a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb megméretését. A versenyen az MCC diákjai képviselik Magyarországot – közölte a Mathias Corvinus Collegium

Panamárosban rendezik meg a versenyt (Forrás: Facebook/FGC Team Hungary 2025)

Az eseményen több mint 190 ország fiatal tehetségei mérik össze tudásukat és kreativitásukat. A verseny különlegessége, hogy a különböző országokból érkező diákok közösen dolgoznak a legsürgetőbb globális kihívásokra adandó innovatív megoldásokon.

Az idei verseny Panamavárosban zajlik majd október 28-a és november 1-je között, a téma pedig a biodiverzitás megőrzése.

A csapatok kutatómunkát végeznek, és egy többfunkciós, precíz és hatékony robotot is építenek, közös munkában egyesítve tudásukat és képességeiket. A magyar csapat tagjai idén is az MCC Középiskolás program tehetséges diákjai közül  kerültek ki, akik izgalmas, többfordulós felkészülési folyamat során bizonyították rátermettségüket mentoraik előtt. 

A csapat tagjai – Pecsenyánszky Timót (Budapest), Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Budapest) és Buzai Dorka (Békéscsaba) –, akik az ország különböző pontjairól, valamint a Felvidékről érkeztek, „a felkészülés során hamar megtalálták a közös hangot, és az éjszakába nyúló robotfejlesztések élménye igazi közösséggé kovácsolta őket”. A diákokat a Robotics Infinity mentorai, Bácsi Sándor, Koren Balázs és Jámbor Kornél segítették abban, hogy a lehető legfelkészültebben, motiváltan képviselhessék Magyarországot a nemzetközi megmérettetésen.

A magyar csapatot, amely a versenyre készülve a robot fejlesztése mellett a közösségimédia-kihívásoknak is eleget tesz, a Facebookon, az Instagramon  lehet követni. 

Borítókép: A First Global Challenge robotikai versenyen induló csapat tagjai (Forrás: FGC Team Hungary 2025/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu