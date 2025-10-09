A világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb versenyén képviselik Magyarországot az MCC-s diákok

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a First Global Challenge nemzetközi robotikai versenyt, a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb megméretését. A versenyen az MCC diákjai képviselik Magyarországot – közölte a Mathias Corvinus Collegium.

Panamárosban rendezik meg a versenyt (Forrás: Facebook/FGC Team Hungary 2025)

Az eseményen több mint 190 ország fiatal tehetségei mérik össze tudásukat és kreativitásukat. A verseny különlegessége, hogy a különböző országokból érkező diákok közösen dolgoznak a legsürgetőbb globális kihívásokra adandó innovatív megoldásokon.

Az idei verseny Panamavárosban zajlik majd október 28-a és november 1-je között, a téma pedig a biodiverzitás megőrzése.

A csapatok kutatómunkát végeznek, és egy többfunkciós, precíz és hatékony robotot is építenek, közös munkában egyesítve tudásukat és képességeiket. A magyar csapat tagjai idén is az MCC Középiskolás program tehetséges diákjai közül kerültek ki, akik izgalmas, többfordulós felkészülési folyamat során bizonyították rátermettségüket mentoraik előtt.

A csapat tagjai – Pecsenyánszky Timót (Budapest), Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Budapest) és Buzai Dorka (Békéscsaba) –, akik az ország különböző pontjairól, valamint a Felvidékről érkeztek, „a felkészülés során hamar megtalálták a közös hangot, és az éjszakába nyúló robotfejlesztések élménye igazi közösséggé kovácsolta őket”. A diákokat a Robotics Infinity mentorai, Bácsi Sándor, Koren Balázs és Jámbor Kornél segítették abban, hogy a lehető legfelkészültebben, motiváltan képviselhessék Magyarországot a nemzetközi megmérettetésen.

A magyar csapatot, amely a versenyre készülve a robot fejlesztése mellett a közösségimédia-kihívásoknak is eleget tesz, a Facebookon, az Instagramon lehet követni.

Borítókép: A First Global Challenge robotikai versenyen induló csapat tagjai (Forrás: FGC Team Hungary 2025/Facebook)