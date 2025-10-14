Hadat üzentek az állatkínzóknak – súlyos büntetésre számíthatnak

Az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód – különösen, ha szándékos mérgezésről van szó – nem pusztán etikátlan, hanem bűncselekmény – hívja fel a figyelmet a Kemma.hu portálon olvasható cikk.

A kutyák szádékos mérgezése súlyos bűncselemény Fotó:Illusztráció/ Shutterstock

Az állatok mérgezése súlyos bűncselekmény, idézték Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos október 10-ei bejegyzését, amelyben közölte, hogy az ilyen esetek

2022. január 1-je óta különösen súlyos büntetés alá esnek.

Az esetek megelőzése és a tettesek felelősségre vonása érdekében fokozott lakossági éberséget kér, különösen a séta közbeni időszakokra vonatkozóan.

A Tatabányán működő Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat vezetője arról beszélt a portálnak, hogy a városban is történtek mérgezéses esetek. Mint Zsigáné Marosi Éva elmondta, több alkalommal mérgeztek meg kutyákat, gyakori volt az is, hogy szögeket, éles tárgyakat rejtettek el az ételekben.

Hogyne fordult volna elő! Az utcánkban is volt, ahol megmérgezték a gyönyörű kutyát. Síkvölgyön is előfordulnak, nem olyan sűrűn, de előfordulnak

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy az eseteket nem tudják kiszűrni, a gazdik úgy óvják kedvencüket, hogy szájkosárrál sétáltatják, hogy ne tudjanak semmit felvenni a földről.

Tatabányán már helyi cselekvési terv is született – az ezzel kapcsolatos részleteket, valamint azt, hogy mit tehet egy felelős gazda, elolvashatja a Kemma.hu cikkében.

Borítókép: Súlyos bűncselekménynek számít az állatkínzás (Forrás: Shutterstock)