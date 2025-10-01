  • Magyar Nemzet
Árad a balos propaganda: a Telex szerint lőfegyverrel járkálni olyan, mint tilosban parkolni

A Fidesz frakcióvezetője felháborítónak tartja, hogy a Telex szerint fegyverrel lakossági fórumot tartani ugyanaz, mint ha valaki tilosban parkol.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook2025. 10. 01. 19:44
Azt mondja a Telex, relativizálva a fegyverbotrányt, hogy lőfegyverrel lakossági fórumot tartani az pont olyan, mint tilosban parkolni. Azt a mindenit! – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője kommentben jelezte azt is: árad a balos propaganda. 

Korábban megírtuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy ferencvárosi, majd egy szeghalmi tiszás fórumon is fegyvert viselt. Egy újabb felvétel is előkerült róla, amelyen a volt vezérkari főnök a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadást civileknek néhány hónappal ezelőtt. A videón az látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz zakója „hullámot vetett vesetájon”. Ruszin-Szendi cselekedetével egy sor törvényt sérthetett meg, így nem véletlen, hogy később házkutatást tartottak nála, amelynek során lefoglalták a fegyvert, sőt később a fegyverviselési engedélyét is visszavonták.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot (Forrás: Képernyőkép)


