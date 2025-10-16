Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Tessék csak nézni: mutatunk egy tízmillió forintos Trabantot

A híres-hírhedt Trabantot 1963-tól 1990-ig gyártották, és a minimalista gépkocsi hárommillió példányban készült, ami rekord az NDK történetében. Napjainkban azonban leginkább gyűjtőknél találhatók meg ezek a járművek, amelyek felújított példányaiért több millió forintot is elkérhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: boon.hu2025. 10. 16. 8:44
Veterán Trabant P60 Forrás: veteranauto.hu
A boon.hu veterán autó kedvelőket keresett riportjához, amikor kiderült, hogy az észak-borsodi községben, Múcsonyban egy testvérpár hatalmas telkén igazi NDK-s autócsodák állnak, ráadásul nem is kevés. Hajtós Péter gyűjtő a lapnak elmondta, hogy gyerekkorukban a családnak mindig kelet-német autói voltak, így máig ezeket kedvelik és gyűjtik. A Trabant és Wartburg mellett akad nála Barkas, Simson és MZ motor is, de a jelenleg javítás alatt álló lakókocsi is keletnémet gyártmányú.

A tízmilliós Trabant fotója az online hirdetésből (Forrás: hasznaltauto.hu)

A testvérpár tavaly három kocsival ment el Eisenachba az ottani Wartburg-találkozóra, a Wartburg DDR-csoport tagjaként pedig részt vett 2025. július 10–13. között a VII. országos Wartburg-találkozón, ahol a már nem létező márkához tartozó, már nem létező országban gyártott autókból álló, zárt konvoj felvonulásának rekordját döntötték meg 140 darab Wartburggal és négy Barkas kistehergépkocsival. Hajtós Péter ezekkel az autókkal 1996 óta foglalkozik, versenyezett is mindkét típussal, sőt a mai napig járnak helyi amatőr futamokra, az egyik Trabantjával például – amit máfél millió fornitért vásárolt – szép helyezést ért el a sajókeresztúri szlalomversenyen. 

A Trabantokat ma már leginkább gyűjtők vásárolják, egy működő, műszakival rendelkező 601-est már 700-800 ezer forintért is meg lehet vásárolni, de a szebb darabokért egy-két millió forintot is elkérnek, sőt akad a piacon csupán kilenc kilométert futott jármű négymillióért is. Aki pedig egy igazán régi modellre vágyik, az 10 millió forintért hozzájuthat egy P60-ashoz is.

A teljes cikket és a videót, valamint a galériát a boon.hu oldalán tekintheti meg. 

Borítókép: Felújított veterán Trabant (Fotó: veteranauto.hu) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

