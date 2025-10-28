Az árulópilhál tamásMagyar Péter

Ennek nem fog örülni Magyar Péter: Nagyváradon is bemutatják Az árulót

Magyar Péter kedvenc „román városában”, Nagyváradon is bemutatják Az áruló című könyvet. Pilhál Tamás műve a Tisza-vezér elfeledett ügyeire is emlékeztet.

Balázs D. Attila
2025. 10. 28. 0:06
„Érdekel a Magyar Péter jelenség? Tudni akarod, hogy valójában miről is szól ez az egész Tisza párt? Amennyiben igen, úgy, ott a helyed Pilhál Tamás nagyváradi könyvbemutatóján, ahol lerántjuk a leplet a baloldal újdonsült messiásáról” – írja a bemutatót szervező Szent László Kulturális Műhely Alapítvány.

Az áruló
Az áruló Fotó: Facebook

 

A november 22-i nagyváradi esemény különösen pikáns abból a szempontból, hogy a Tisza Párt elnöke májusi erdélyi kiruccanásakor nyíltan román földnek nevezte Szent László városát, amivel egyszeriben le is olvadt Magyar Péterről a nemzeti máz. Mint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője a történtek után megjegyezte: „Akinek Nagyvárad román föld, az miért ne árulná ki az országot a globalista elitnek?!”

Az áruló című kötet Magyar Péterről mutat egy olyan tükörképet, ami tényeken alapszik, ezért nem biztos, hogy a Tisza Párt elnöke látni szeretné – mondta el lapunknak korábban a könyv szerzője. Pilhál Tamás hozzátette: 

Az áruló megírásának ötlete onnan ered, hogy Magyar Péterről hamarosan már a harmadik PR-könyv jelenik meg, miközben egyetlen olyan kötet sincs a piacon, amely kritikus lenne a szektavezérrel. Az áruló viszont éppen arra törekszik, hogy visszaidézze a Tisza-vezér elmúlt másfél éves ámokfutását, a legsúlyosabb botrányokat. Egyben felhívja a figyelmet, hogy milyen veszélyes egy ilyen egzaltált fickó kezébe hatalmat adni.

A nagyváradi bemutatón Pilhál Tamás szavait hallva a közönség képet kaphat arról a politikai manőverezésről, amely magánéleti konfliktusokból indult, és ami egy a családját, feleségét is eláruló közéleti szereplővé tette Magyar Pétert.

A magánkiadásban megjelent mű minden nagyobb könyvesboltban megtalálható, és információink szerint már újra is kellett nyomni. 

 

 

