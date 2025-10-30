Thuróczy Szabolcsgúnyolódás1956október 23.hősNyitrai Zsolt

Felháborító: Thuróczy Szabolcs az ’56-os hősökön gúnyolódott + videó

1956 hősei tiszteletet érdemelnek, nem pedig gúnyolódást, mint ahogy Thuróczy Szabolcs tette azt a tiszás Kontrollban – fejtette ki véleményét a miniszterelnöki főtanácsadó azzal kapcsolatosan, hogy a színművész az erdélyi forradalmáron gúnyolódott.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 30. 11:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 23-án felemelő és megtisztelő érzés volt az, hogy a még élő ’56-os legendák közül többen ott ünnepeltek Kossuth téren a színpadon velünk közösen. Az már kevésbé volt méltó, hogy Thuróczy Szabolcs színművész úr az ’56-os hősökön élcelődött, viccelődött, gúnyolódott” – fejtette ki véleményét az ominózus esettel kapcsolatosan Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videóban. 

Az 1956-os hősök október 23-án a Kossuth téri színpadon Fotó: Korodi Attila Facebook-oldala

Hozzátette, hogy ez „nem méltó egy művészhez, ez nem méltó önhöz, sőt ez nem méltó magyar ellenzékhez sem”.

Ez teljességgel elfogadhatatlan

– jelentette ki. 

Emlékeztetett: a forradalom leverését követően több mint 290 embert végeztek ki, több mint 26 ezer embert börtönöztek be, és ítélet nélkül több mint 13 ezer embert internáltak. 

Művész úr, akit ön kinevetett, akit ön kigúnyolt, az nem más, mint Szilágyi Árpád 1956-os forradalmár, akit Erdélyben annak idején egyszer húsz évre, azt követően pedig 22 éves börtönbüntetésre ítéltek. Nem érdemli meg azt, hogy kinevessük, sokkal inkább azt, hogy tiszteljük és megbecsüljük

– fogalmazott a politikus, emlékeztetve arra, hogy az ’56-os hősöknek is köszönhetjük azt, hogy ma szabad világban élünk. 

„Ezekben a napokban 1956 hőseire emlékezünk, legyünk rájuk büszkék és tiszteljük meg együtt őket közösen” – zárta videóját Nyitrai Zsolt. 

Borítókép:  Vitéz Szilágyi Árpád (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu