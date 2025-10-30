Felháborító: Thuróczy Szabolcs az ’56-os hősökön gúnyolódott + videó

„Október 23-án felemelő és megtisztelő érzés volt az, hogy a még élő ’56-os legendák közül többen ott ünnepeltek Kossuth téren a színpadon velünk közösen. Az már kevésbé volt méltó, hogy Thuróczy Szabolcs színművész úr az ’56-os hősökön élcelődött, viccelődött, gúnyolódott” – fejtette ki véleményét az ominózus esettel kapcsolatosan Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Az 1956-os hősök október 23-án a Kossuth téri színpadon Fotó: Korodi Attila Facebook-oldala

Hozzátette, hogy ez „nem méltó egy művészhez, ez nem méltó önhöz, sőt ez nem méltó magyar ellenzékhez sem”.

Ez teljességgel elfogadhatatlan

– jelentette ki.

Emlékeztetett: a forradalom leverését követően több mint 290 embert végeztek ki, több mint 26 ezer embert börtönöztek be, és ítélet nélkül több mint 13 ezer embert internáltak.

Művész úr, akit ön kinevetett, akit ön kigúnyolt, az nem más, mint Szilágyi Árpád 1956-os forradalmár, akit Erdélyben annak idején egyszer húsz évre, azt követően pedig 22 éves börtönbüntetésre ítéltek. Nem érdemli meg azt, hogy kinevessük, sokkal inkább azt, hogy tiszteljük és megbecsüljük

– fogalmazott a politikus, emlékeztetve arra, hogy az ’56-os hősöknek is köszönhetjük azt, hogy ma szabad világban élünk.

„Ezekben a napokban 1956 hőseire emlékezünk, legyünk rájuk büszkék és tiszteljük meg együtt őket közösen” – zárta videóját Nyitrai Zsolt.

