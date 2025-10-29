Orbán Viktor bejelentette: Győrben indul a háborúellenes országjárás + videó

„Természetesen én is ott leszek” – mondta Szijjártó Péter annak a videónak az elején, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé közösségi oldalán.

A digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök elsőként arról számolt be, hogy a Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltak ki a háború ellen és a béke mellett.

Mindenkinek köszönöm, aki ott volt

– tette hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.

Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni

– erősítette meg.

Korábban megírtuk: a digitális polgári körök első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Orbán Viktor videójában elárulta, az első alkalom Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában.

„Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak” – zárta gondolatait a miniszterelnök.