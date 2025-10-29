Orbán ViktorBékemenetDPK

Orbán Viktor bejelentette: Győrben indul a háborúellenes országjárás + videó

A háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, figyelmeztetett a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 29. 19:05
„Természetesen én is ott leszek” – mondta Szijjártó Péter annak a videónak az elején, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé közösségi oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Demjén Ferenc koncertje a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök elsőként arról számolt be, hogy a Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltak ki a háború ellen és a béke mellett. 

Mindenkinek köszönöm, aki ott volt

– tette hozzá. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni. 

Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni

– erősítette meg. 

Korábban megírtuk: a digitális polgári körök első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Orbán Viktor videójában elárulta, az első alkalom Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában.

„Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak” – zárta gondolatait a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

