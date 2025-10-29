Orbán Viktor figyelmeztetett, bajban Európa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még további két-három évig tartó anyagi támogatást követel Európától – számol be róla a Kyiv Post ukrán hírportál.

Zelenszkij további két-három évig tartó finanszírozást követel Európától (Fotó: AFP)

Ukrajna további két-három évig igényli az európai országok pénzügyi támogatását a háború folytatásához – hangsúlyozta az államfő egy ssajtótájékoztatón.

Ismételten hangsúlyoztam minden európai vezetőnek, hogy nem évtizedekig akarunk harcolni, de önöknek meg kell mutatniuk, hogy egy ideig képesek lesznek stabil pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának

– fogalmazott Zelenszkij.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán vezető rámutatott, hogy Brüsszel tervei a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozóan jelentős forrást biztosíthatnának az elkövetkező években.

Ha a háború egy hónap múlva véget ér, ezt a pénzt a helyreállításra fogjuk költeni. Ha nem ér véget egy hónap múlva, hanem csak valamikor később, akkor fegyverekre fogjuk költeni. Egyszerűen nincs más választásunk

– mondta Zelenszkij.

Csakhogy Európa számára egy ilyen lépés igen veszélyes helyzetet teremthet – mutatott rá Orbán Viktor.

A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik. Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára? Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz–európai konfliktus, akár háború előszele is lehet

– fogalmazott a miniszterelnök a közösségi médiában.

A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz–európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin

– tette hozzá, utalva az Európai Tanács múlt heti ülésére, valamint a Vatikánban és Rómában hétfőn lezajlott találkozókra.

Zelenszkij Donald Trump számára is kiosztotta a feladatot: felszólította az amerikai elnököt, hogy közelgő találkozójukon sürgesse Hszi Csin-ping kínai vezetőt az Oroszországnak nyújtott támogatás csökkentésére.

Úgy gondolom, ez lehet az egyik erős lépése, különösen ha e döntő szankciós lépést követően Kína kész csökkenteni az Oroszországból származó importot

– fogalmazott az ukrán elnök.