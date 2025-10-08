Brüsszel és Kijev közösen indított médiaháborút hazánk ellen

Hazánk patrióta értékeket követő politikája évek óta szálka Brüsszel szemében. A migráció, a családbarát politika, valamint a nemzetállami keretek fontosságának képviselete korábban is komoly konfliktusokat okozott Magyarország és az EU balliberális vezetése között, ám az orosz–ukrán háború kitörésével előállt helyzet még inkább elmérgesítette a viszonyt.

Az ukrán nemzeti színekbe öltözött Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter beszélget egymással Brüsszelben. Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

A legmélyebb ellentét abból adódik, hogy az unió jelenlegi vezetése háborúpárti, az EU intenzívebb szerepvállalását szorgalmazza, annak árán is, hogy ezzel kiszélesítenék a fegyveres konfliktust. Emellett más stratégiai kérdésekben is ellentétes Magyarország és Brüsszel álláspontja. Így míg az uniós vezetők számos egyéb szankció mellett azt sürgetik, hogy az EU teljesen váljon le az orosz energiáról, addig a magyar kormányzat a pragmatikus megközelítés alapján elutasítja ezt. A hazánk földrajzi adottságaiból következő gazdasági szükségszerűségből is ragaszkodik ahhoz, hogy vásárolhassunk orosz energiahordozókat. Mindemellett az EU vezetése mielőbb uniós tagságot adna Ukrajnának, amit hazánk ellenez, mert a keleti szomszédunk csatlakozása irreális terheket róna a közösségre, egyúttal behozná a háborút az unióba.

Mindezek miatt Brüsszel számos különböző módon próbál nyomást gyakorolni Magyarországra: az uniós források visszatartása, valamint a jogállamisági eljárás mellett sajtóorgánumok garmadáján keresztül.

Az uniós pénzzel kitömött brüsszeli, ukrán és „független” magyar média csak az elmúlt három hétben összesen 717 cikket tett közzé egyértelműen azzal a céllal, hogy beavatkozzanak a magyar belpolitikai folyamatokba. Az egyes médiumok egymás cikkeit is rendszeresen átvették, s jól bejáratott hálózatként működtek.

De nézzük meg részletesen, hogy miként épült fel a hazánk ellen irányuló hírdömping!

Csak a brüsszeli sajtóban az október 6-át megelőző három hétben összesen 74, Magyarországot valamilyen formában támadó cikk született. A Politico nevű portál 50, az Euractiv 22, az EUobserver pedig kettő ilyen írást tett közzé. Ezek zöme Ukrajna uniós csatlakozásával és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos magyar vétó, valamint az EU orosz energiáról való leválása kapcsán íródott. Figyelemre méltó, hogy amennyiben a cikkek az utóbbi témával foglalkoztak, akkor is legalább egy bekezdésben elítélték hazánkat, amiért még mindig orosz energiát használ.

Az ukrán médiában még ennél is több olyan írás jelent meg, amelyben Magyarországot ostorozták. Részben azért, mert ott az ukrán mellett angolul is jelennek meg anyagok. A The Kyiv Independent 15, a European Pravda 59, az Ukrinform 89, az RBC Ukraine 183, az Interfax pedig 52 ilyen cikket közölt szeptember 11. óta. Ebben az intervallumban tehát összesen 398 cikkben igyekeztek nyomást gyakorolni hazánkra az ukrán médiában. Az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos magyar vétó és az orosz energiáról való leválás mellett itt természetesen a Barátság kőolajvezeték elleni támadások, az ukrán légteret állítólagosan megsértő magyar drón, valamint különböző ukrán hírportálok letiltása – aminek az előzménye az volt, hogy Ukrajnában az Origót tiltották le – ugyancsak kiemelt témaként szerepelt a vizsgált időszakban.