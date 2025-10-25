Súlyos buszbaleset történt az M1-esen, roncsok közé szorultak az emberek

Több ember is a roncsok közé szorult, amikor éjszaka egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében – írja a Kemma.
A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók
egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből.
A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.
A rendőrség tájékoztatása szerint a sztráda Győr felé vezető oldalát a rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárták. Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél,
a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze.