Súlyos buszbaleset történt az M1-esen, roncsok közé szorultak az emberek

Kisbusz és személyautó karambolozott az M1-es autópályán késő este a Győr felé vezető oldalon. A másik irányba tartó oldalon öt gépjármű ütközött össze.

2025. 10. 25. 8:59
Több ember is a roncsok közé szorult, amikor éjszaka egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében – írja a Kemma.

Biatorbágy, 2025. július 8. Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi az M1-es autópályán Biatorbágynál 2025. július 8-án. A személygépkocsi egy kamionnal ütközött. A balesetben három felnőtt és egy gyermek meghalt, három gyermeket pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. MTI/Mihádák Zoltán
Súlyos baleset az M1-esen – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók

egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből.

A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sztráda Győr felé vezető oldalát a rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárták. Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél,

a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze.

 

Munkálatok az M1-esen

Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet – hívta fel a figyelmet az Útinform.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre. A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek érdemes tudni, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtóágat használni, mindenképpen maradjanak a külső sávban.

Akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autózni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: BM OKF)


