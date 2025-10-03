Cicciolina és Róka Réka után már erotikus modell is reklámozza a Tiszát + videó

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt körül egyre több olyan nő tűnik fel, aki erotikus vagy pornográf tartalmakkal vált ismertté. A Magyar Péter által kitüntetett pornósztár, Róka Réka mellett Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina – egykori pornószínésznő és baloldali olasz parlamenti képviselő – már tavasszal az Instagramon kezdett kampányolni Magyar Péter és a Tisza mellett.

Menczer Tamás (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A legújabb ügy abból bontakozott ki, hogy kiderült: a Tisza Párt a Nemzet hangja című akciójának reklámanyagaiban Arizona Muse szerepel, aki világszerte ismert aktmodell.

Magyar Péterék az Instagramon is az erotikus modellel népszerűsítik a kampányukat

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált a történtekre, és a mostani esetet összefüggésbe hozta Cicciolina szerepvállalásával.

Tisza – aki fizet, annak lefekszünk! Cicciolina és Róka Réka után már erotikus modell is reklámozza a Tiszát.

Borítókép: Cicciolina, azaz Staller Ilona magyar származású volt pornószínésznő (Forrás: AFP)