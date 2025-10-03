Újabb botrány a Tiszánál: pornósztár után világhírű aktmodell lett a párt arca

Sokan felkapták a fejüket, amikor kiderült, hogy a Tisza Párt kit választott legújabb kampányának arcául. A „Nemzet Hangja” akció reklámanyagaiban ugyanis Arizona Muse szerepel, aki világszerte ismert aktmodell.

Ezúttal ugyan nem erotikus fotókkal, hanem férjével és gyermekével közösen készült, egy korábbi magazinos családi sorozat képeivel jelenik meg, amelyért annak idején a brit Porter Magazin fizetett súlyos összegeket. Nem világos, hogy Magyar Péter hivatalosan megvásárolta-e a fotók jogait, vagy egyszerűen az internetről szerezte őket – írja a Bors.

A választás azért is keltett visszhangot, mert alig ült el a tiszás pornósztár, Róka Réka körüli botrány, máris egy újabb erotikus modell került a párt középpontjába. Arizona Muse karrierjét főként merész aktfotói alapozták meg, és több ismert márka kampányát is ezekkel futtatták fel. Magyar Péter láthatóan továbbra is számít az ilyen provokatív, szexuális üzenettel bíró kampányelemekre.

Magyar Péter és a Tisza Párt több helyen is felhasználta a meztelenmodell családi fotóit, ezzel népszerűsíti a nemrég megjelent telefonos applikációját, valamint a „Nemzet Hangja” névre keresztelt kérdőívet is.

Magyar Péterék az Instagramon is az erotikus modellel népszerűsítik a kampányukat

