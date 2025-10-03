Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

  • Újabb botrány a Tiszánál: pornósztár után világhírű aktmodell lett a párt arca
Újabb botrány a Tiszánál: pornósztár után világhírű aktmodell lett a párt arca

A Tisza párt körül egyre több olyan nő tűnik fel, aki a testével keresi a kenyerét: a Magyar Péter által kitüntetett pornósztár, Róka Réka után most egy meztelenmodell szerepel a párt legújabb kampányában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 12:15
Sokan felkapták a fejüket, amikor kiderült, hogy a Tisza Párt kit választott legújabb kampányának arcául. A „Nemzet Hangja” akció reklámanyagaiban ugyanis Arizona Muse szerepel, aki világszerte ismert aktmodell. 

Chairman of the Tisza (Respect and Freedom) party Peter Magyar applauds on stage in Budapest on March 15, 2025, on National Day that marks the Hungarian revolution against the Austrian Empire in 1848. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Ezúttal ugyan nem erotikus fotókkal, hanem férjével és gyermekével közösen készült, egy korábbi magazinos családi sorozat képeivel jelenik meg, amelyért annak idején a brit Porter Magazin fizetett súlyos összegeket. Nem világos, hogy Magyar Péter hivatalosan megvásárolta-e a fotók jogait, vagy egyszerűen az internetről szerezte őket – írja a Bors.

A választás azért is keltett visszhangot, mert alig ült el a tiszás pornósztár, Róka Réka körüli botrány, máris egy újabb erotikus modell került a párt középpontjába. Arizona Muse karrierjét főként merész aktfotói alapozták meg, és több ismert márka kampányát is ezekkel futtatták fel. Magyar Péter láthatóan továbbra is számít az ilyen provokatív, szexuális üzenettel bíró kampányelemekre.

Magyar Péter és a Tisza Párt több helyen is felhasználta a meztelenmodell családi fotóit, ezzel népszerűsíti a nemrég megjelent telefonos applikációját, valamint a „Nemzet Hangja” névre keresztelt kérdőívet is.

Magyar Péterék az Instagramon is az erotikus modellel népszerűsítik a kampányukat

Borítókép: Arizona Muse a családjával, férjével és gyerekével látható (Forrás: Bors)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

